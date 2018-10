Idén is segítik a pályaválasztást: több ezer diákot várnak a Találd ki magad rendezvényre

Az általános iskolai tanulmányok végének közeledtével a diákoknak dönteniük kell a továbbtanulásról. Ez az időszak tele van kérdőjelekkel, a jó továbbtanulási döntés meghozatalához fontos, hogy a lehető legtöbb információt begyűjtsék a választás előtt állók. Ebben segít minden évben a Csongrád Megyei Kormányhivatal háromnapos programsorozata. A Találd ki magad pályaválasztási napok három témakörre fókuszál: az önismeretre, a választható szakmák bemutatására és a térség munkaerőpiaci helyzetére. Azoknak a gyerekeknek, akik még bizonytalanok, tesztekkel segítenek, amelyek eredményeit pályaválasztási szakemberekkel megbeszélhetik. A rendezvény első két napján (október 18-án 10–16 óráig, 19-én 9–16 óráig) az ifjúsági házban a nagy hagyományokkal rendelkező programokra több ezer fiatalt várnak.



– A szegedi iskolák mellett a vidéki települések diákjait is várjuk, az eddigi jelentkezések alapján több mint ezer főt utaztatunk a megye 21 településéről Szegedre – tudtuk meg Balázs Gittától, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának szolgáltatási szakügyintézőjétől.



A megye összes képzőintézménye képviselteti magát a kiállításon, így a diákok arra is választ kaphatnak, mely pályák felelnek meg nekik a legjobban. A programon a munkáltatók is részt vesznek, így az is kiderülhet, hogy számukra mely tényezők a legfontosabbak, amikor munkatársat választanak. A Continental Contitech szegedi telephelye az ipari gumitermék előállító szakmunkás képzését mutatja be az érdeklődőknek, ahol különböző interaktív feladatokból megtudhatják, mitől nyúlik a gumi. Emellett kipróbálhatják magukat Forma–1-es pilótaként a Continental-gumiból készült versenyautókban. Nagy sikere van a Magic View szemüvegnek is, amelynek segítségével virtuális sétát tehetnek a diákok a Continental összes magyarországi gyárában.



– A cég 1986 óta indít gumiipari szakmunkás képzést, évente maximum 12 tanulót tudunk fogadni tanműhelyünkben, már 9. osztálytól – Csáki Katalin HR-menedzser azt is elmondta, a duális rendszerű képzés keretében a tanulók megtanulhatják a gumiipar rejtelmeit, és kiemelt ösztöndíjat és egyéb juttatást kapnak a képzés ideje alatt. A bizonyítvány megszerzését követően pedig lehetőségük nyílik a végzett diákoknak elhelyezkedni a cégnél.



Szombaton (október 20-án 10–15 óráig) a Szent-Györgyi Albert Agórában folytatódik a rendezvény, ide már családokat várnak, hiszen fontos, hogy a szülők is naprakész információkat kapjanak a szakmák világáról. Itt karrierváros épül, az intézmények szakmabemutatókat tartanak, és lesz lehetőség önismereti tesztek, valamint hat nyelvből ingyenes szintfelmérő kitöltésére.