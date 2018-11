Idén még zsákokban szállítják el a faleveleket Szegeden, jövőre jöhetnek a külön edények

Most még zsákokba gyűjtik a faleveleket a családi házak lakói Alsóvároson is, jövőre már hulladékgyűjtő edénybe tehetik a zöldhulladékot.

Tavasszal megírtuk, az önkormányzat 300 milliós pályázati forrást nyert a lakossági szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésére. Ebből 120 literes hulladékgyűjtő edényeket szereznek majd be, amelyekbe a zöldhulladékot dobhatnák a lakók. Így minden szegedi magánházhoz, illetve olyan társasházhoz kerülhetne gyűjtőedény, ahol nyírnak füvet, gondoznak kiskertet, fákat, bokrokat.Lapunkban két hónapja még arról írtunk, nem tudni, mikorra érnek ide a kukák (2018. szeptember 3.:).Most már biztos, hogy idén még átlátszó zsákokba kell gyűjteniük a lakosoknak a leveleket. Erre október 22. és november 30. között van térítésmentesen lehetőségük a szegedieknek. A Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől, Koltainé Farkas Gabriellától megtudtuk, a kommunális gyűjtőedényzet melléJogszabály szerint egyébként a leveleket a kommunális gyűjtőedénybe is bele lehet tenni. Jövőre viszont már változhat a helyzet, hiszen a pénteki közgyűlésen is tárgyalták a szegedi házhoz menő zöldhulladékgyűjtés fejlesztését. Ebből kiderült, a támogatói szerződés szeptember 21-én hatályba lépett, ez alapján a szegedi önkormányzat mintegy 300 millió forint értékű vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A projekthez szükséges önerőt – 60 millió forintot –, mivel a szegedi önkormányzat nem rendelkezik ezzel, megelőlegezi az állam.– A Nemzeti Fejlesztési Programiroda által koordinált pályázat részeként közel 28 ezer zöld kukát fogunk beszerezni, amelyek segítségével évi több mint 2200 tonna zöldhulladékot gyűjtünk majd be – részletezte a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. Igazgatója.A kukák közbeszerzése már az előkészítő folyamatnál tart. Koltainé úgy fogalmazott, tervei szerint tavasszal megérkezhetnek a gyűjtőedények, jövő ilyenkor már biztosan ebbe rakhatják a zöldet a kertvárosi övezetekben és azokban a társasházakban, ahol a lakók maguk gondozzák a házuk előtti részt. Az ezekben lévő zöldhulladékot heti rendszerességgel gyűjtőjárat szállítja majd el, az edények a lakosság számára ingyenesek lesznek.