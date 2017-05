Idén nem hánytak az előkertbe: kulturáltabb a fesztivál, de még mindig problémás

„A Hattyas utcában, illetve a Topolya soron élő lakosok próbálják elfogadni a minden évben több alkalommal megrendezésre kerülő helyi partikat, bulikat, viszont amit utána hagynak, azt már nem tudják tolerálni" – így kezdődik az a levél, amit a Szegedi Egyetemi Napok kapcsán írt szerkesztőségünknek olvasónk.Fotókkal is dokumentálta, mi a problémája: a csütörtöktől vasárnapig tartó rendezvény után, amit a Hattyas soron tartottak, hányást, vizeletet, falra öntött alkoholt és széthagyott szemetet kellett eltakarítaniuk a környéken élőknek a bulizók után. – A szervezők csak ígéretet adtak arra, hogy eltakarítanak a bulik után, de csak az utolsó napon, és akkor is csak a nagyját szedték össze. Sajnos nem sikerült a buli előtti állapot helyreállítása – írta olvasónk.

Hétfőn délidőben mi is ellátogattunk a környékre – akkor már csak a kukákban láttunk szemetet. Egy ház ablakában árválkodott egy műanyag pohár, az ott lakó nő azonban csak annyit mondott: ez legyen a legnagyobb probléma, és levette onnan. Több más, környéken élőt is megkérdeztünk, de mindenki azt mondta, idén láthatóan odafigyeltek a szervezők, hogy ne zavarják a lakókat.– Mindenki volt fiatal. Egy otthagyott sörösüveget pedig semmiből nem tart elrakni – fogalmazott Csikszentimrei Kálmánné a Topolya utcából. A Hattyas soron élő Torma Károly sem panaszkodott, pedig hálószobája éppen az egyetemi épület kerítésével szemben van. – Két éve nagyon rossz volt, akkor az ablakunkban sorakoztak az üvegek és poharak, és az előkertbe is behányt valaki. Most az egyetemi kerítésre végig ki voltak akasztva a zsákok, abba dobálta mindenki a szemetet. A hangerővel sem volt gond, simán tudtam aludni – mondta a férfi.

Hozzátette, az első éjszaka éppen a házuk előtt állt a polgárőrség autója is, így biztosak voltak benne, hogy nem lesz rendbontás. – Mondjuk az ígéretek szerint már tavaly óta nem itt kellene megrendezni ezt a bulit, de legalább nincs olyan káosz, mint amikor a környék egyöntetűen fellázadt.– Az, ami két éve volt, hogy bepisiltek a kerítésen, meg bedobálták a szemetet, idén szerencsére nem volt. Kihúztam egy madzagot az előkerthez, így azt se taposták össze, szóval nincs okunk panaszra – ezt már Torma Károly szomszédja, Bálint Aranka mondta. Hozzátette, előző héten a Juhász Gyula Napok sokkal hangosabb volt. – A dobszótól remegtek az ablakok – mesélte.Kerestük a Szegedi Egyetemi Napokat szervező EHÖK-öt, hogy elmondják, mit tettek meg a környékbeliek nyugalma érdekében, lapzártánkig azonban nem reagáltak megkeresésünkre.