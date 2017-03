Idén nem osztottak első díjat a nemzetközi Bartók-zongoraversenyen

Az immár hetedik alkalommal megszervezett megmérettetésen 18 fiatal mutatkozott be, a magyarok mellett román, szerb és japán művész is. A háromfordulós verseny elő- és középdöntőjében szóló darabok csendültek föl. Az indulók változatos programból, olyan technikás művek közül választhattak, melyeket egykor maga Bartók Béla is szívesen játszott. A döntőben Liszt, Bartók és Mozart versenyművek hangzottak el a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével, Gyüdi Sándor vezényletével.

A nemzetközi zsűri elnöke, Nádor György, a Zeneakadémia professor emeritusa a díjkiosztón elmondta, hogy a versenyen sok felkészült tehetséget ismertek meg. A szakember köszönetet mondott a növendékeket felkészítő pedagógusoknak, úgy fogalmazott, az ő munkájuk biztosította a megmérettetés magas színvonalát.



A Szegedi Szimfonikus Zenekar díját, a következő évadra szóló koncertmeghívást - melyről a döntőben közreműködő muzsikusok döntöttek - Tanaka Kendzsi kapta.



Liszt Ferenc Spanyol rapszódia című művének kiemelkedő előadásáért különdíjat kapott Binder Norbert. A legjobb kamaraprodukcióért Csőke Andrea kapott elismerést és szintén különdíjakkal ismerték el Medgyesi Zsolt, Rónai Csilla, Tanaka Kendzsi, valamint a verseny legfiatalabb indulója, Martin Bogdan teljesítményét.