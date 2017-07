Idén újból 12 ezer ember látja a Mamma Mia! című ABBA-musicalt

Jó dalok, boldogság és karakterek, amelyekkel azonosulni lehet – ez a titok.

Fotó: Mohos Angéla/Madách Színház

– A Mamma Mia! felér öt pszichológussal töltött órával a közönségnek, mi, színészek pedig úgy beszélünk róla, hogy „jaj, de jó, megyünk gyógyulni!" – neveti el magát a Rosie-t alakító Sáfár Mónika, aki nemcsak a szabadtérin, hanem a kőszínházban is szerepelt opera- és musicalénekesként. – A szegedi múltam miatt másféle húrokat is megpendít bennem ez a fantasztikus város: ha hívnak, akkor operaszerepre is jönnék!– Szenzációs érzés, hogy negyedik éve visszahívnak bennünket – mondja lelkesen a Donna Sheridant alakító Kováts Kriszta. – Ez a 17. előadásunk a Dóm téri színpadon; ennyiszer játszani egy darabot egyrészt persze ugyanolyan, hiszen a Mamma Mia! változatlan, de az aznapi hangulat és a közönség mindig más: fergeteges élmény négyezer ember előtt fellépni!Szirtes Tamás rendezésében már több mint 50 ezren bulizhattak végig egy estét a Dóm téren a Madách Színház társulatával az ABBA slágereire.

– Lehet találni néhány olyan embert, aki nem szereti az ABBA-t, de én nem tartozom közéjük – árulja el Mónika. – Imádom a jeleneteimet, Billel, azaz Szerednyei Bélával mindent megteszünk a bulihangulatért. Jó látni, hogy az ügyelő, díszítő, öltöztető kollégák szemében azt látjuk, nem bánnák, ha ötödször is visszatérnénk!– A Mamma Mia! sikerének három titka van – fejti meg Kriszta. – Elsősorban a jó dalok, de ez önmagában csak egy koncertre lenne elég. Fontos, hogy a történetben az összes néző tud azonosulni valakivel: a váláson túli nők még találhatnak szerelmet, a fiatalok dilemmáznak a házasságon, az elhibázott döntések után újrakezdhetjük és Harry karaktere is teljes életet élhet a szerelmével. Mindez egy csodálatos görög szigeten játszódik – napfény és életöröm sugárzik belőle.