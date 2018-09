Idős férfi zaklatja a nőket Újszegeden - a rendőrség is vizsgálódik, lapunknál jelentkezett egy újabb áldozat

- Engem még 2007-ben talált meg, amikor még Újszegeden a Fő fasoron a Művészeti Stúdiót üzemeltettem.

Először kedves, udvarias jól öltözött és intelligens volt. Aztán jöttek a szexuális megjegyzések, felhívások... Onnantól kezdve mindig zártam a stúdió ajtaját - kezdte a szegedi nő, aki két tizenéves lányt nevel. - Az egyik kiállításon, ahol részt vettem, megjelent baseball sapkában. A kiállítás végéig ott volt és bámult. Az ételszállítókkal tudtunk kimenni, így kikerültük, hogy kövessen minket. Amikor elköltöztem és elváltam, kinézte, hogy hol lakom és bejött a lépcsőházba és csörgette a telefonomat, hogy honnan jön a hang. Ezt láttuk az ajtó kukucskálóján keresztül.



Ez azonban nem minden: a férfi azt is tudta, mikor megy a kiszemelt reggelente dolgozni, és a buszmegálló közelében várta. Ha ez még nem lenne elég: kamasz lányait is érte, érintette a buszon.

- A buszon fogdosta a kisebbik lányom fenekét és folyton ment utána - idézte fel az asszony. Korábban, amikor a gyerekei kisebbek voltak, és az utcán játszottak, nem egyszer előfordult, hogy biciklivel keringett körülöttük.

Cikkünk nyomán jelentkezett az idős molesztáló egy újabb áldozata, aki szintén névtelen szeretne maradni. Nem csak őt, két tizenéves lányát is zaklatta az illető.- A férfi már a villamoson is fent volt. Újszegedre indultam, a Bartók téren szálltam át a 72-es buszra. A villamoson, amikor leszálltam, előreengedett, később, a Széchenyin ő is felszállt, megkérdezte, hová megyek. Nem ismertem pontosan a környéket, ahová tartottam, segíteni próbált – idézte fel az augusztusban történteket a húszéves Andrea: kérésére a nevét megváltoztattuk. Barátnője facebook posztja alatt sem folyt bele a beszélgetésbe. Csak azért mondta el nekünk, mi történt vele, hogy másokat figyelmeztessen: vigyázzanak, és talpraesetten reagálhassanak, ha kell. Mert ő szinte lefagyott attól, ami következett, és ez sokakkal előfordul.

Az ártalmatlannak induló beszélgetés, a segítőkészség után a 65-70 év körüli férfi elkezdte fogdosni a húszéves lány combját. Andrea ellökte a kezét, de a férfi visszatette és csúszott volna feljebb a keze. Andrea erélyesen rászólt, hogy ne érjen hozzá, mire abbahagyta – de azt kezdte ajánlgatni, menjen hozzá is „dolgozni", egy-két óra alatt megkereshetné a napi bérét. Nem szállt le ott a buszról a Fő fasor végén, ahol állítása szerint lakott. Követte a lányt, akit kinézett magának, pedig ő nem kért a segítségéből, és ezt egyértelműen közölte is. Odáig jutott, hogy leszállva a buszról átkarolta és megpróbálta megcsókolni Andreát, aki azonnal ellökte magától, és kikérte magának, amit művel.



Ekkor végre megszabadult tőle, és odajött a buszon előtte ülő lány is, elmondani: ő már akart szólni, hogy vigyázzon az öreggel. A barátnőjét is ugyanígy molesztálta, és rajta kívül még elég sok fiatal lányt.

Évek óta zaklatja a nőket

A facebook poszt alatt megdöbbentő beszélgetés alakult ki, ugyanis az idős férfi sok hasonló fiatal áldozata jelentkezett. Gyűltek a sztorik, ki hol találkozott az illetővel, és az hogyan próbálkozott: idézünk néhányat.

"Én mindig látom, amikor 71-A-n utazom. Egyszer mellém is beült, meg sok lánynál próbálkozik. Barátnőmnek „kufircolást" ajánlott."

"Engem is leszólított már a 71-A buszjáraton. Miután leszállt, egy hölgy figyelmeztetett, hogy kerüljem el, ha ismét látnám."

"Magas, ősz hajú, bajuszos, szinte mindig fekete napszemüveg van rajta, néha fekete kistáskával mászkál, mindig a Széchenyin száll fel. Azt ajánlom a fiatal korombeli lányoknak, hogy a táskájukat tegyék be maguk mellé, és úgy üljenek csak le!"

"Ó igen, évekkel ezelőtt, amíg azzal a busszal jártam, én is nagy ívben kerültem, miután engem is letaperolt. Inkább vártam egy másik buszt... nem gondoltam, hogy még mindig probléma."

"Sajnos nekem is volt ebben részem. Odajött, ajánlatot tett, fogdosott. Határozottan elküldtem, de nem ment el. Végül felpattantam és lefutottam a troliról a következő megállónál. Vigyázni kell vele, de jó lenne, ha begyűjtenék!"

Andrea barátnőjétől is hallott olyan újszegedi lányról, akinek a szomszédjában lakott a férfi. Távcsővel kukkolta a kamaszlányt, és folyton hívogatta a lakást vonalas telefonon, amikor tudta, hogy a szülők nincsenek otthon. Követte az iskolákba is. Többek szerint járja az utcákat, benéz udvarokba, kiszemel magának fiatal nőket a buszon.

A fiatal kommentelő óhaja nem válhatott valóra, miszerint jó lenne, ha begyűjtenék végre az illetőt. Andrea és barátnője még aznap feljelentést tettek a rendőrségen, de a válaszul kapott hivatalos levélben a feljelentést elutasították – a levelet mi is láttuk. Amit az idős férfi művel, az nem zaklatás, és a szeméremsértés is csak akkor állna meg, ha a férfi érintett volna nemi szervet. A feljelentő combjának megsimogatása, a feljelentő átölelése, a férfi lakására invitálása a rendőrség válasza szerint nem számít annak, és nem bűncselekmény.

Hívják a 112-es segélyhívót!

A Szegedi Rendőrkapitányságra az ügyben egy feljelentés érkezett. Annak vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a cselekmény a hatályos jogszabályok szerint nem minősül bűncselekménynek. A delmagyar.hu jelzésére azonban a Szegedi Rendőrkapitányság felveszi a kapcsolatot az esetleges további sértettekkel, az ügy megnyugtató felderítése érdekében

- kaptuk a választ a rendőrségtől, amikor az ügy kapcsán érdeklődtünk.

A rendőrség azt javasolja, ha bárki hasonló helyzetbe kerül, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot!

A kommentelők között vita bontakozott ki abban, hogyan tudja megvédeni magát ilyen esetben egy fiatal nő, egy kamasz.

Én mondjuk nem mernék ilyet mondani neki. A tiszteletem ott van az idősek felé...meg sokkot kapnék… (…) A korombeli lányok nem mernek szólni senkinek

- reagálta a felvetésre egy fiatal lány, hogy hangosan, csúnyán el kell küldeni a francba a zaklatót. Többen megjegyezték: az is nagy gond, hogy az emberek közömbösek, nem segítenek egymásnak. Hogy merne szólni, segítséget kérni az, aki fiatal, tapasztalatlan, esetleg félénk, lefagyott az ijedtségtől - és úgy sejti, a zaklatás senkit sem érdekel?

Önvédelem és együttérzés

„Ezért lenne jó, ha népszerűbbek lennének a nők körében az önvédelmi tanfolyamok, ahol legalább az alap technikákat el tudnák sajátítani. Persze az sem lenne hátrány, ha a környezet nagy része nem lenne immunis az ilyen szituációkra, hanem tenne valamit ilyenkor." „Ha valaki látja, hogy a lányt fogdossa egy férfi, menjen már oda!" „Jobban figyeljünk, és lépjünk közbe azonnal. Ha halljuk a párbeszédet, kérdezzük meg hangosan: Önt zaklatja ez az illető?" Ezeket a javaslatokat mind érdemes megfogadni.



Nagyon sokat számít ugyanis, mennyire tűri el a környezet, a társadalom, hogy egyes emberek így viselkedjenek. Ha nem közömbösek az utastársak, az áldozat nem érzi magát annyira egyedül és védtelennek. Bátrabban kiáll magáért, bátrabban mondja meg az ilyen alakoknak, amit érdemelnek. A zaklató pedig látja, hogy nincs kereslet a viselkedésére, és a környezete sem viseli el – így hátha megszabadulnak tőle.