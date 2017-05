Ifjabb Lomnici Zoltán konzultált Tiszaszigeten - volt sorosozás, migránsozás, CEU

Eljött, mert énekelni hívták a szegedi Őserő dalárda is, bár a fellépésüktől végül eltekintettek.

Teltházas közönség várta a szombat estére a tiszaszigeti faluházba meghirdetett lakossági fórumot a nemzeti konzultációról. A hallgatóság egy részét, a tarjáni nyugdíjasokat busz hozta Szegedről. Az újszentiváni tanyagondnoki buszt az ottani alpolgármester vezette.A bejáratnál mindjárt ki is töltették mindenkivel a Maradjunk kapcsolatban feliratú címlistát. A sajtómunkásoknak kiosztott információs csomagban vendégként feltüntették Kothencz Jánost, a Fidesz megyei első választókerületének elnökét és Mihálffy Béla szegedi önkormányzati képviselőt (Fidesz–L.É.T.). Ferenczi Ferenc, a házigazda település polgármestere rajtuk kívül köszöntötte még Nagy Attilát, Üllés polgármesterét, a kettes választókerület elnökét, illetve a szőregi, újszentiváni, ferencszállási, kübekházi és helyi résztvevőket.

Nem politikusként jött

Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum szóvivője, alkotmányjogász negyven perces előadásában hangsúlyozta, nem politikusként, hanem emberként, honfitársként jött, és nem akar nemtelen eszközökkel befolyásolni bárkit. Hiszen ő csak egy azok közül, akik a jóisten kegyelméből lehetőséget kaptak, hogy az ország több pontján elmondhassák a véleményüket. Egy mondatba sűrítve a konzultáció lényegét úgy fogalmazta meg: álljon a kerítés vagy ne? A nemzeti konzultációs kérdőív témái közül a rezsicsökkentést nem érintette, mert mint mondta, ahhoz kevésbé ért. Annál inkább terítékre kerültek a migránsok, Soros György és a CEU meg a civilszervezetek. Dávid és Góliát küzdelméhez hasonlított a kormány küzdelmét a Soros-féle pénzügyi körökkel. Hogy melyikük melyik, arról megjegyezte, a Forbes magazin összesítése szerint a bolygó harmincadik leggazdagabb embere között van „ez a Magyarországról nyilvánvalóan nem önszántából kivándorolt hazánkfia".

Féltik a pénzüket

Lomnici arra is felhívta a figyelmet, akkor se veszítsük el az arányérzékünket, ha a civilszervezetekre vonatkozó törvény a hazánkban működő 60 ezer szervezetből maximum pár százat érint, mert akkor ez nem országos ügy. Ugyanez vonatkozik szerinte a CEU-törvényre is.

Azért csap palávert ez a hangos kisebbség, mert féltik a pénzüket. Ennél sokkal fontosabb kérdésekkel kellene foglalkozni, de nem lehet, mert Soros elment az Unió főhadiszállására lobbizni, hogy megbüntessék azt, aki az ő érdekeit sérti.

Ő nem itt él, nem magyar állampolgár, szerinte nem szólhat bele az itteni ügyekbe. A magyar emberek életébe magyar állampolgárok szólhatnak bele. Nem lehet ugyanis szerinte független az, aki máshonnan kapja a pénzét. Saját példát is hozott, mondván, joggal mondta az apja, hogy „amíg az én kenyeremet eszed, addig az van, amit én mondok". Ezért nem hiszi el, hogy ha a Jobbiknak a Simicska Lajos fizet mindent, nem ő mondja meg, mi legyen. És senki külföldi ne szervezzen kereszteződésekben mindenféle ellenállási mozgalmat, káoszt. Amerikai hírekre is utalt, melyek szerint Donald Trump elnök megválasztása utáni tüntetéseket is Soros pénzelte.

A provokatőr

Erre egy helybeli fiatalember kérdést próbált feltenni, hogy van-e ilyen hazai példa.

Erre az előadó megkérdezte, újságíró-e, majd provokációnak minősítette az érdeklődését.

Annyit azért hozzátett: sok ilyen szervezet van, például a Társaság A Szabadságjogokért, Sorosnak ugyanis civilszervezeti, gazdasági és médiahálózata van. És mert Soros annyira nem bízik a helyi pribékjeiben, egy cseh és egy szlovák helytartót ültetett a 444.hu fejére.

Vissza a migránsokhoz

A szóvivő a szónoklata végén visszatért a migránsokra, és azt mondta, az egy állat, aki a kerítésen átdugja a saját gyerekét és veszélybe sodorja. Egy szicíliai főügyészre hivatkozva – nehogy az legyen, hogy kormányzati propagandát szór – hozzáfűzte, Soros által pénzelt civilszervezetek embereket csempésznek Európába. „Csak mondjuk ki, hogy vannak, akik a migrációban bizniszt látnak, a diplomában is üzletet látnak, és mondjuk ki, a rászorulókban bizniszt látnak, mert nagy támogatási pénzt ad ám az Unió tűcsereprogramra meg ilyesmire. Meg el lehet menni Strasbourgba baromi jól keresni, főleg ha a CEU-n tanult az is, aki indítja az eljárást, aki elbírálja, aki tanácsot ad meg az is, aki ítélkezik. Így könnyű, akkor jól működik ez a hálózat."

Gondolatmenetét azzal zárta Lomnici Zoltán, hogy a Kárpát-medencei magyarság életösztöne legyőzi Sorost, a megosztottságot, a rosszindulatot és mindet, amit csak akar.

A CÖF-szóvivő válaszolt még kérdésekre élelmiszerszemétről, közösségszervezésről és migránsokkal kapcsolatban a nyugati, illetve az iszlám kultúra közti különbségről, valamint a betelepítési kvótáról.