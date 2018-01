Igazán meleg decemberünk volt

Szegedi dal is küzd az eurovíziós szereplésért - videó

Szegedi résztvevője is lesz az idei A Dal című műsornak. Egy fiatal testvérpár a Bye The Way egykori tagjával kiegészülve nevezett a versenyre, melynek győztese hazánkat képviselheti majd az Eurovíziós Dalfesztiválon.