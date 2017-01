Igazi polgári élvezet: 3 eladó lakás, sétáló utcákba rejtve. Naná, hogy Szegeden!

Bár a hirdetések szövegei elég szűkszavúak, a képek így is elég beszédesek. Intarziás bútor, cserépkályha, festett üveg, kilátás és sok-sok egyéb nyalánkság várja az érdeklődőket. Mit tegyünk, a zsebébe kell nyúlni annak, aki ilyen életkörülményekre vágyik. Cserébe viszont olyan befektetéshez jut, ami akár több generáció számára is biztosíthatja a megélhetést. Figyelem, kakukktojás is van a válogatásban!Szeged Belváros sétáló utcában a Zsinagóga közelében eladó egy félemeleti 74 m2-es lakás. A lakás tágas előszobából és külön bejáratú helyiségekből áll. A lakás 12 m2-es konyhája jelenleg nincs felszerelve, mert a kamrából alakított ki a tulajdonos egy főzőfülkét. Ebben a formájában a konyha plusz szobaként használható. A polgári ház lakó közössége kifogástalan. A lépcsőház zárt központi ajtónyitót szereltek fel. A két szobában hérafejes cserépkályha van / béléscsövezett kéményekkel/ , a konyhában parapet konvektor. A melegvíz ellátás gázüzemű vízmelegítőről biztosított. A lakás esztétikai felújítást igényel.Szeged belvárosában, sétáló utca közepén, a Gutenberg utcában kínálom eladásra ezt az első emeleti, erkélyes újszerű téglalakást. Az ingatlan 2006-ban épült, liftje mélygarázstól a legfelső szintig szállítja utasasit. A lakás amerikai konyhás, erkélyes nappalija az udvarra, három hálószobája a Zsinagógára néz. Kialakítása igényes, habár bérlők lakják, ezért tisztasági festést igényel. A lakáshoz két mélygarázs beálló is tartozik, amiből az egyiken csak garázskapú hiányzik. A garázs nem tartozik az árban, darabja 2 MFt. Várom jelentkezésüket, nem sokáig lesz gazdátlanul!Szegeden a Belváros szívében, gyönyörű kilátással a sétáló utcára, eladó egy 89 nm-es 1. emeleti, 2 tágas szobás, étkezőkonyhás nagypolgári lakás bérleti joga, udvari kocsibeállóval. A lakás 3 év után tulajdonjogba vásárolható!Az ingatlan teljes körű felújításon esett át, stílusos, klasszikus burkolatok, gyönyörű padló, korszerű cirkó fűtés, zuhanyzó és kád, külön wc, egyedi tervezésű konyha, tágas előszoba beépített szekrényekkel. Mindez gyönyörű napfényes tágas terekkel párosítva, udvari kocsibeállóval, mely elektromos kapuval felszerelt száraz kapubeállón közelíthető meg. A ház igazi, szépen rendben tartott belvárosi épület, mely igazi nagypolgári miliőt áraszt. Kedves szomszédok, hangulatos közös udvar, szép lépcsőház.