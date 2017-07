Igényfelmérés jó pénzért: félmilliárdot költöttek a rugalmasság terjesztésére

A rugalmas munkabeosztásra szükség van

Horváth Anita munkahelyén nincs rugalmas munkabeosztás, korábban fogadják az óvodában a fiát, mert hajnalban kell kelnie. Fotó: Török János

– Már be is vezettük – Kósa Balázs, egy sándorfalvi gépgyártó vállalkozás ügyvezetője hétmillió forintot nyert a pályázaton a rugalmas foglalkoztatás bevezetésére, ami Kósa szerint hasznos a munkavállalónak és a munkaadónak is.Kósáékon kívül Csongrád megyében több tucat cég nyert egyenként 5–15 millió forintot arra, hogy a rugalmas munkaidő-beosztást bevezessék. 2015 és 2017 között három cég viszont több százmilliót költött el tanulmányokra, a lehetőségek feltérképezésére, előadások megtartására a témában.– Kisgyermekesek és családalapítás előtt állók igényeit is figyelembe tudjuk majd venni – Görög Judit, a kisteleki Unichem Kft. jogásza szerint sokkal kedvezőbb lehet a munkaidő-beosztás a munkáltató és a munkavállaló részére is.A vegyianyag-gyártással is foglalkozó cég 37 munkatársa 17-féle munkakörben dolgozik, most 11 főt fog érinteni az átalakítás, amelyre tízmillió forintot nyertek. – Sokan a mezőgazdaságban is dolgoznak, nekik nem mindegy, hogy mikor mennyi szabadidejük van – magyarázza Görög Judit. A vállalkozásnál négy hónapos munkaidőkeret van, ezen belül lehet az igények szerinti munkaórákat beosztani. Ez a beosztás függ a cég megrendeléseitől, tehát nem kell üresjáratokban az üzemben lenni. Így a céget a túlmunka kifizetése sem terheli feleslegesen.

Miért kellett ezt felmérni százmilliókért?

Mire költötték a rengeteg pénzt?

– Mi a Consact Kft.-vel állunk kapcsolatban – Görög Judit, az Unichem Kft. jogásza szerint korábban is dolgoztak már együtt a fővárosi céggel, amely a rugalmas munkaidővel kapcsolatos felméréseket ingyen végezte számukra.Csongrád megyében összesen három vállalkozás nyert uniós forrásokat az első ütemben a rugalmas foglalkoztatás elterjesztésére a „konvergenciarégiókban": egy közel százmilliót, a másik, a Consact Kft. 141 milliót, a harmadik, a kisteleki székhelyű Corex Projektfejlesztési Kft. 300 millió forintot kapott erre a célra. Több esetben előfeltétele volt a második ütembe való jelentkezésnek az, hogy az elsőben részt vegyenek a vállalkozások – tehát nagyobb eséllyel nyertek, ha a tanácsadók munkájára igényt tartottak.– Nekünk, kisebb vállalkozásoknak nincs kapacitásunk arra, hogy felméréseket végezzünk – Görög Judit szerint hasznos munkát végzett számukra a Consact, amikor előkészítette a terepet a saját pályázatukhoz a tanácsadó cég. Arra, hogy egy ilyen munkára sok vagy kevés a 141 millió forint, a jogász nem tudott válaszolni.Három tanácsadó cég nyert félmilliárd forintot a felmérésre, majd 79 cég nagyjából nyolcszázmilliót a megvalósításra.A kisteleki Corex Projektfejlesztési Kft. tulajdonosa érdekelt a kisteleki, részben önkormányzati tulajdonú Ipari Park Fejlesztő Kft.-ben is. Ők nyerték a legtöbb pénzt, kétszer annyit, mint a másik két tanácsadó – de a találomra felhívott kisvállalkozások közül egyik sem állt velük kapcsolatban. A cég ügyvezetőjét kerestük telefonon, akinek titkárnője visszahívást ígért. Kíváncsiak lettünk volna, hogy mire költöttek háromszázmillió forintot, és egyáltalán miért volt szükség a Ginop-program első ütemére. Hiszen a program második ütemében a vállalkozások maguk is megoldhatták volna a rugalmas beosztást – ahogyan ezt többen közülük megtették.– Az óvodában korábban fogadják a fiamat, mert hajnalban kell kelnem – Horváth Anita három műszakban dolgozik, Újszentivánról jár be Szegedre, a munkahelyén nincs rugalmas munkabeosztás, egyéni döntéseken múlik, hogy meg tudják oldani a helyzetet.