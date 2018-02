Igénytelen vásározók szemetelnek Kisteleken: intelligenciát és emberséget várnak el a Hunyadi utca lakói

Nincs mit tenni, a Hunyadi utca lakói szedik össze a vásározók által eldobált szemetet - mutatja az egyik lakó, Németh-Szász Anita. Fotó: Török János

Két fiatalasszonnyal beszélgettünk kedd délelőtt a kisteleki Hunyadi utcában, miközben egyikük, Németh-Szász Anita, a 13. szám lakója egy szemeteszsákba gyűjtötte a vasárnapi vásárra érkezők által hátrahagyott szemetet.– Múlt vasárnap gyerekekkel, nagymamával szállt ki a kocsiból a házunk előtt egy anyuka, aki egy elegáns mozdulattal kiejtette a szemetet a kezéből. Ő neveli a következő nemzedéket, és ezt csinálja! Volt egy utcabeli, akinek az ablakban lévő virágládáját, másnak a postaládáját szemetelték tele – mesélte felháborodottan Anita.Egy másik lakó azt nehezményezte, hogy hiába van a vásárnak parkolója, sokan közülük a környező utcákban, a lakók kocsibejárójával szemben hagyják az autójukat.– Itt parkolnak végig az utcában, alig tudunk kiállni, és még ők állnak le velünk hőzöngeni. Már régen megtanultuk, hogy vásárnapon nem szervezünk családi programot, mert a kocsival érkező rokonok nem tudnának hol megállni, vagy behajtani az udvarba. Egyszer a férjemmel körbekaróztuk az előkertet, de ez sem megoldás, hogy havonta egy vasárnap leverjük a karókat, majd másnap felszedjük őket – mondta a másik fiatalasszony.

A lakóknak nem a vásárral van gondjuk, azzal szerintük minden rendben van, hanem az arra érkező piacozókkal.– Ha itt fogy el a forralt bor vagy a lángos, mire ideér a házunk elé, a kocsihoz, itt dobja el az üres poharat vagy a papírt. Nem nagy mennyiségről van szó, de ez egyszerűen bunkóság. A Gőzmalom utcában ugyanez a helyzet. A vásár után annak a környékén valóban takarítanak, azzal nincs is gond. Erre a megoldás csak az intelligens, emberi hozzáállás, mert tudjuk, hogy ezzel sajnos sem a város, sem a vásár szervezői nem tudnak mit csinálni – tette hozzá Anita.– A következő vásárra nagy tisztelettel várjuk a Délmagyarország képviselőit, és akkor maguk is meggyőződhetnek arról, hogy estére minden alkalommal feltakarítjuk a koszt a vásár területén – kezdte Harmath Sándor, a kisteleki vásár szervezője. A civilben építési vállalkozó azt mondta, a szemetelők ellen csak tettenérés esetén lehet lépni, másképp nem. – A vásár közvetlen környezetében nincs is lakóingatlan. A szemetet biztos, hogy nem mi hagyjuk ott az említett utcákban, szócsatározásokba pedig nem akarok belemenni – tette hozzá a vásárszervező.