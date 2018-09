Ígéretes programok az Őszi Kulturális Fesztiválon

Kertész Imre 2007-es szegedi látogatásának fotóiból is kiállítás nyílik a Dugonics téren. Fotó: Schmidt Andrea

Számos ígéretes őszi programmal kecsegtet az egyetem fesztiválja. Rögtön október elsején, hétfőn 18 órakor egybekötik a megnyitót Csákány Lóránt fotókiállításával az egyetem rektori hivatalának épületében. Közvetlenül utána, sötétedéskor fénybe borítják az épületet, s fellép a Cimbaliband a Dugonics téren.– A fesztiválnak az a különlegessége, hogy nagyon tarka és színes. Épp ezt hivatott szimbolizálni a fényfestés, amit idén másodszorra fogunk megtartani a megnyitó után. Fénnyel színesre festjük hétfő este a rektori hivatal falát. A programok kapcsán pedig igyekeztünk aktuálisak lenni, s a tehetséges egyetemi hallgatókat is támogatni – mondta el Tajti Gabriella , a Kulturális Iroda vezetője.Másnap egy premier előtti vetítésre invitál a Belvárosi Mozi, Ruben Brandt, a gyűjtő című filmre. Ezzel szinte párhuzamosan a Korzó Zeneházban az SZTE ZMK dékánja, Tóth Péter szerzői estjét tartják, ahol közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Másnap a klasszikus zene rajongóit Benedekfi István zongoraművész és Benedekfi Zoltán hegedűművész ejti majd ámulatba a Dugonics téren. Október 10-én Szilasi László mutatja be legújabb könyvét, a Luther kutyáit a Grand Caféban, másnap pedig a Szegedi Nemzeti Színház tart nyílt napot az egyetemistáknak, akiket Oberon tündérszolgája, Puck fogad majd. Szintén aznap a Tiszatáj Galériában Miklosovits László kötetbemutató kiállítását tartják. Október 15-én Az ismeretlen Kertész Imre címen nyílik fotókiállítás, az azt követő kedden pedig a kortárs, s klasszikus verseket is feldolgozó Kávészünet zenekar zenél a Dugonics téren. 18-án a Vitruózokból ismert Hart Gábor ad koncertet a rektoriban, 19-én pedig a Millenniumi Kávéház vár mindenkit Géczi János Sziget című kötetének bemutatójára. 24-én a 49/49 című regényt ismertetik, amit Temesi Ferenc írt. Másnap Havas Judit Csodaváró hangszer kötete lesz terítéken, amely a művészi beszéd oktatását taglalja. 26-án, pénteken a JaMese zenekar koncertezik.