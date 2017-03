Így élnek a nagyok: lessen be egy 585 nm-es, pazar házba Domaszéken!

“Szeged melletti Domaszék külterületi részén eladó ez a rendkívüli luxust kínáló zöldövezeti ingatlan! A 32 807 nm-es, teljesen körbekerített és elektromos kerítéssel védett telekkel rendelkező ingatlanon, összesen bruttó 585 nm-nyi beépített alapterülettel 2008-ban épült egy minden igényt kielégítő családi ház! A lakóépület földszinti részén a hatalmas nappali-konyha-étkező hármason kívül még további 6 szoba, 4 fürdő, egy saját kondi terem, egy gyönyörű, ellenáramoltatóval is ellátott úszómedence, egy nagy méretű dupla garázs, valamint hatalmas fedett és nyitott teraszok kaptak helyet! Az épület fűtése szilárd és gáz tüzelésű kazánról is, de napelemek segítségével is biztosítható!

Hatalmas parkosított kertjében saját kültéri konyha épület, saját boros pince és minden megtalálható amire egy ekkora és ilyen színvonalú ingatlannak szüksége lehet! A ház ivóvizének biztosításáért egy modern víztisztító rendszer felel, mely még a víz ásványi anyag tartalmát is szabályozza!"

A szinte szállodai luxust kínáló ház tehát új tulajdonosra vár. Addig is, amíg előkerül a szerencsés, az ingatlanbazar.hu oldalán 15 fotó erejéig bárki legeltetheti kicsit a szemét a pazar házon. Jó csemegézést!