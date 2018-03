Így előzheti meg, hogy ne váljon zsebesek áldozatává a húsvéti ünnepi forgatagban

A húsvéti ünnepi forgatagban, a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön előforduló zseblopások megelőzésére és a besurranó tolvajok módszereire hívja fel az állampolgárok figyelmét a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság.



A piacokat, bevásárlóközpontokat előszeretettel látogatják a bűnelkövetők. A nyitott cipzáras, vállra akasztott kézitáskák, farzsebből kikandikáló mobiltelefonok, levéltárcák szinte felhívják a zsebesek figyelmét, akik miután észrevétlenül kilopták a sértettek értékeit, gyorsan távoznak a helyszínről vagy leszállnak a tömegközlekedési eszközről. A besurranók ugyanígy kihasználják a szellőztetés céljából nyitva hagyott ajtókat, ablakokat, és elviszik az elöl hagyott értéktárgyakat, vagy a nyitva hagyott kapun bemenve tolják ki az udvaron letámasztott, lezáratlan kerékpárt.



A rendőrség a következő prevenciós ajánlásokra hívja fel a lakosság figyelmét:



- Értékeiket ne hagyják mások által hozzáférhető helyen, bevásárlókocsiban, hátizsák külső rekeszeiben!



- Piaci-áruházi bevásárlás alkalmával tárcájukat, mobiljukat belső ruházatban tartsák, ne tegyék a bevásárlókosárba! A táskát gondosan csukják be és karjukkal fogják át, hogy illetéktelenek ne tudjanak a tartalmához hozzáférni!



- Gépjárművel történő megálláskor a parkolóban hagyott jármű minden ajtaját gondosan zárják be, ablakait húzzák fel, az utastérben, kívülről láthatóan ne hagyjanak tárgyakat, értéket!



- A lépcsőházra, körfolyosóra nyíló bejárati ajtót szellőztetéskor se hagyják őrizetlenül nyitva, az előszobafogason, szekrényen ne hagyjanak értéktárgyat, telefont! Alkalmazzanak elektromos ajtóéket, amely a szellőzés céljából résnyire nyitott ajtó alá helyezve az ajtó nyitásakor riasztó hangjelzést ad!



- A bejárati ajtót mindig gondosan zárják be, még akkor is, ha otthon tartózkodnak! Magánházakban, szellőztetéskor ügyeljenek arra, hogy senki ne tudjon benyúlni, bemászni az ablakon! A szúnyogháló nem jelent védelmet.



Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnának, bejelentés tehető a rendőrség 112-es segélyhívó számán, illetve haladéktalanul értesítsék a piac, vagy bevásárlóközpont biztonsági szolgálatát! Utazáskor értesítsék a jármű vezetőjét, vagy a kalauzt a bekövetkezett bűncselekményről! Ha az elkövetőről feltételezzük, hogy a közelben, vagy a járművön tartózkodik, hangosan kiáltsanak segítségért! Ne adjunk esélyt a tolvajoknak!