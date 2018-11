Így hizlalják a jeget a Dóm téren, egy hét múlva korcsolyázhatunk - fotók

Már hizlalják a jeget a Dóm téren kialakított korcsolyapályán, amelyen először november 23-án csúszkálhatnak a téli sport kedvelői. A 30×15 méteres mesterséges pályát egészen január végéig lehet majd használni, a jég a nullánál jó néhány fokkal magasabb hőmérsékletet is bírja – tudtuk meg Németh Istvántól, a Szegedi Városkép és Piac Kft. igazgatójától.A Dóm téri adventi vásár szomszédságában arészeként először alakítottak ki jégpályát, amelyet hétköznap 9-től 14 óráig a helyi iskolások és óvodások előzetes bejelentkezés alapján csoportosan vehetnek igénybe, hét közben 15 és 21 óra, hétvégén 10 és 21 óra között pedig bárki használhatja. A belépő diákoknak 800, felnőtteknek 1000 forintba kerül, a családi jegyet (2 felnőtt és 2 gyerek) 3000 forintért adják. Korcsolyát is lehet bérelni, és élezést is vállalnak a helyszínen.A hétvégén hozzálátnak az ünnepi hetek másik nagyszabású látványossága, a 38 méter magas, Németországból érkező óriáskerék összeszereléséhez is, amelyet a Széchenyi téren, a városháza és a bíróság közti átjáróban állítanak föl. A nyitott kabinos óriáskerékre – amelyet szintén először láthatnak Szegeden – egyszerre 144-en férnek föl, hét közben 14 és 21, hétvégén 12 és 21 óra között. Felnőtteknek 1800, gyerekeknek, nyugdíjasoknak 1500 forintba, családi jeggyel (2 gyerek és 2 felnőtt) 5500 forintba kerül egy menet a Szeged Eye-on. Ez a látványosság szintén november 23-ától használható, de csak vízkeresztig.