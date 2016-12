Így kell talpba faragni a fát, szentségelés nélkül

Racsni, pedál



Műanyag karácsonyfatalp, műanyag csavarokkal. Még ilyet is lehet kapni 1299 forintért a barkácsbolt kertészeti részlegén. Szintén hagyományos, fémből készült talpat 5999 forintért árultak szerdán. A legnagyobb választék most abból a fajtából található, amelynek lelke egy erős sodrony, amelyet racsnis szerkezet feszít rá a beillesztett törzsre, csak egy pedált kell taposni. Ennek a holminak az ára átmérőtől függően 7990-től

12 ezer 999 forintig változik.

Kőhalmi nem faragja, vágja



Először jönnek a fafaragók – kezdte sorolni a karácsonyi balesettípusok áldozatait Kőhalmi Zoltán Karinthy-gyűrűs humorista egy műsorában. Merthogy apuka csak egy évben egyszer, ilyenkor veszi kezébe a baltát. Azután következik a túlevés-túlivás. És ha már több napja együtt van a család, apuka másodszor is kezébe veszi a baltát. – Én úgy oldom ezt meg, mint a gordiuszi csomót: nem faragom. A fa keskenyedik a csúcsa felé, tehát ott kell elvágni, ahol a keresztmetszete alapján belefér a tartóba – felelte kérdésünkre Kőhalmi, aki építészmérnök is. – Ezt a módszert a családi béke érdekében, idegrendszerem védelmében fejlesztettem ki. A fa szépen áll, és marad egy kétharmad karácsonyfányi botunk, amellyel bármit lehet még kezdeni.

Láncfűrészes karácsonyfaárus. Az eszközt túlzásnak éreztük a szegedi jégpálya melletti parkolóban. A sándorfalvi Győrfi Csaba elmagyarázta: néha több vásárlójuk is van, és olyankor nincs idő baltával dolgozni. – A mi vásárlóinknak csak 20-30 százaléka viszi el faragatlan törzzsel a fát. A többiek megkérnek minket, segítsünk, mert nincs erre otthon eszközük, gyakorlatuk – mondta Csaba.Szerinte – ezt mondják a többiek is – ez a gyakorlatlanok számára kétemberes munka, mert a fát satuba nem nagyon lehet befogni, tartani kell. A legjobb eszköz az éles balta. Kalapáccsal és vésővel is lehet, ez esetben tényleg kell valaki, aki tartja a fát. Ha más nincs, jó éles késsel is lehet boldogulni, de azzal tovább tart, és veszélyesebb, az ágakat is nehezebb vele levágni a tövüknél. A legkevésbé a hullámos vagy recés élű kenyérvágó kés alkalmas erre. Ha baltával dolgozunk, a fát érdemes tőkére állítani. Csak a legalsó ágakat kell levágni, annyira, hogy a talp hengerét végig betöltse a faragott rész. Közben sűrűn meg kell állni, próbálgatni, hogy illenek össze, egyenesen áll-e a fa. Olyan tanácsot is kaptunk, hogy amíg a talpba faragás művelete tart, nem érdemes lebontani a fa lombját összefogó hálót. Így nem lesznek útban az ágak, kevesebb a bosszúság, nem kerülnek terítékre az egyház szentjei.Fontos, hogy ha már van otthon talp, és nem akarunk újat venni, ahhoz érdemes választani a fenyőfát. Kicsi átmérőjű, könnyű talp nem tartja biztosan a magas fát. Ha sokkal vékonyabb a fa átmérője, mint a talp hengere, éket kell alkalmazni. A talp rögzítőcsavarjait apránként, többé-kevésbé egyszerre célszerű becsavarni, és elég szorosan, mert a fa száradni fog a lakásban.