Így lett büdös a vizünk

Az ember először tó, folyó mellé költözött. Az állattartás miatt kutat ásott, később artézi kutat fúrt, kiépítette a vezetékes szolgáltatást. Rájött, hogy a vízből ki kell vonni a metánt – hogy ne robbanjon föl a víztorony –, majd más, egészségre káros anyagokat, például az arzént. Itt tartunk most.



1998-ban a magyar kormány vállalta, hogy előírt határidőre az uniós szabványnak megfelelő minőségű ivóvíz fog folyni a csapokból.



Az általunk megkérdezett vízügyes mérnökök szerint az első hibát azzal sikerült elkövetni, hogy a döntéshozók alábecsülték ezt a feladatot. Azért a szakma egészét sem foglalkoztatta túlzottan, hogyan fog megoldódni. A szennyvíztisztításra 2000 milliárdos költséget becsültek, az ivóvíz szabványosítására tizedekkorát, így is rangsorolták. Késett az egész. Ennél nagyobb probléma, hogy a program előkészítése úgy kezdődött, hogy nem látták át, mekkora technológiai kihívás ez. Holott azt lehetett tudni, hogy a Kárpát-medence kútjai nagyon eltérő minőségű vizet produkálnak, egy város öt kútja akár ötfélét. Mivel Nyugat-Európában nem ilyenek a vizek, az ottani tapasztalatokat kevéssé lehetett itt alkalmazni – tehát más volt a helyzet, mint a szennyvíztisztításnál.



Meg kellett volna nézni országos lefedettséggel, hol vannak a legkisebb költséggel tisztítható vizek, melyek a legjobb technológiák, hol érdemes önálló tisztítót építeni, hol érdemesebb inkább távvezetéket – mert előfordul, hogy a Dunából, Marosból olcsóbb szabványos ivóvizet előállítani, mint egynémely artézi kútból. Vízügyes mérnök forrásaink szerint a VITUKI intézet alkalmas lett volna az alapkutatások és tervek elkészítésére, de ekkor már épp megszűnőben volt. 2012-ben végleg felszámolták.



Ha ezt a munkát elvégzik, és mindenütt megvan a kútra szabott technológia, a munkára jelentkező pályázóknak ezt kellett volna megvalósítaniuk. Ez a „piros könyves" közbeszerzés, amit a szakma szorgalmazott, egyre halkuló hangon. Ehelyett jellemzően minden kivitelező hozhatta azt a technológiát, amit jónak gondolt. Ezek pedig sok helyen nem produkálták a kívánt eredményt, legalábbis eddig.



A programot 2014-ben 130 milliárddal számoltuk. A késlekedés miatt 2013. január elsejétől szabványos zacskós vizet kellett osztani 123 magyar településen. Ez egy évig 150 millióba került. Aztán jöttek az ideiglenes víztisztító konténerek, végül elkezdték üzembe helyezni az új rendszereket, nem túl nagy sikerrel. Az ivóvíz, amelyről azt tanuljuk az iskolában, hogy színtelen, szagtalan, kellemes ízű, ennek a követelménynek sok helyen nem felel meg. A hibát ki kell javítani. Ha az Európai Unió megértő lesz, és nem kell visszafizetni az eddigi munkákra kapott támogatást, akkor is érdemes elgondolkodni azon, mi okozta a szakmai kudarcot.