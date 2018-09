Így nyomták le a boszorkánykört Szegednél a Tiszán - videó

Új sportággal színesedett a boszorkánykör palettája, írta portálunknak Kipper György, akitől videót is kaptunk a sporteseményről. A 8 km-es távot úszva három fő tudta teljesíteni, de a "díszkíséret" először állt 12 fősportolóból.

A SUP az angol stand up paddle rövidítése: azt a laikus is látja, hogy egy speciális deszkán" állva - vagy térdelve - eveznek a Tiszán a sportolók. A szegedi csoportot itt találják facebookon.

Mutatjuk a résztvevők névsorát is



Úszók: Kómár Lajos, Frank Ádám, Gábe Tamás

SUP-osok:

- Szentes: Tonomar Ákos, Vas István, Molnár Imre, Gazsi Pál, Varga Nimród

- Hódmezővásárhely: Kovács Krisztina

- Szeged: Horváth Nóra, Vajda Olivér, Búza Márk, Győri Zsolt, Kiss Sándor

"A versenyre inkább a fesztiváli hangulat volt jellemző, a sportolók kisebb csoportokban maradtak és néhol pihenőt is tartottak. Ez a 2 óra 22- 27 perces futamidőben meg is mutatkozott. Természetesen az úszók sportteljesítménye így is kimagasló, mivel a táv felét a Tisza sodrásával szemben kellett teljesíteni! Gratulálunk a résztvevőknek!" - tette hozzá Kipper György: a gratulációhoz mi is csatlakozunk.