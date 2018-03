Így szűnt meg a hagyományos ipar Szegeden

Sokan nosztalgikus emlékeket táplálnak a szegedi iparral kapcsolatosan, a híres, régi gyárak füstölgő kéményei, a munkakezdést jelző kürtök valaha hozzátartoztak a városhoz.A csúcson, 1970-ben több mint 35 ezer dolgozó volt, a kenderfonó, a ruhagyár és a textilgyár is több mint 3 ezer embernek adott munkát. Ám történelmileg rövid idő alatt az egész tönkrement, sok gyárnak nyoma sem maradt. Minderről Klonkai László, a KSH egykori igazgatója beszélt a minap a Polgári Platform estjén.Igényes és informatív ipartörténeti előadásában azt hangsúlyozta, hogy a rendszerváltozás készületlenül érte a cégeket. Többségük nem volt önálló, fontos kérdésekben a pesti központ döntött. A gyárak versenykörülmények közé kerültek, és a vásárlók dönthettek: ha az importtermék olcsóbb, azt választják.

– Évtizedeken keresztül nem versenyképes ágazatokba tartozó cégeket fejlesztettek és tartottak fenn Szegeden – állapította meg Klonkai László.A KSH egykori vezetője megjegyezte, a nagy múltú szegedi gyárak zöme nem tudott a piacgazdasági feltételeknek megfelelni, néhány év alatt eladósodtak.A szegedi cégeket a privatizációban sem igen akarták megvenni, és külföldi érdeklődők, tőkeerős hazai befektetők híján jött az „osztogatás", a dolgozók és a menedzsment tagjai lettek a tulajdonosok a lepusztult cégekben. Számos szegedi gyárat így privatizáltak a tönkremenése előtt, majd néhány év alatt tömegesen zárták be őket.A táblázatban felsorolt nagyobb gyárak mellett megszűnt még az Autójavító Vállalat, a MAHART Hajójavító, a MÁV Gépjavító telep, az ecsetgyár, a seprűgyár, a hangszergyár, a patyolat és egy sor kisipari szövetkezet.

– A bukás legtöbbször elkerülhetetlen volt, a cégek a piacgazdasági viszonyok között életképtelennek bizonyultak – állapította meg az előadó, hozzátéve, ha mást fejlesztenek Szegeden, ha több versenyképes ipart telepítenek, kevesebb szűnt volna meg.Akadtak egyedi történetek is, a kábelgyár például nem ment tönkre, az önállóságra törekvő szegedi egységet a pesti központ néhány sértődött vezetőjének döntése következtében zárták be, miközben ennek kisteleki telepe sikeresen fennmaradt. Sajátos a konzervgyár története is, ahol egy Heves megyei cipőkaptafa-gyártó szövetkezet gépszerelő képzettségű vezetője szerzett részleges tulajdonjogot, és mielőtt szélhámosságért börtönbe csukták, tönkretette a gyárat.– Az összeomlás nem csak nagy múltú gyárak és munkahelyek ezreinek megszűnését jelentette, sok emberi erőfeszítés, felhalmozott emberi tudás, nagyipari gyártási tapasztalat ment ezzel veszendőbe – állítja Klonkai László. A szegedi ipar sorsával kapcsolatban felmerül a kérdés, hogyan viszonyult az egyetemhez.Tény, az intézmény nem képzett ipari szempontból hasznosítható szakembereket, kutatásai nem hoztak iparfejlesztést, az egészségügyi képzés, a klinikák nem generáltak egészségipart, a matematikai, kibernetikai kutatásokból nem nőtt ki számítástechnikai ipar.Más városok kisebb felsőfokú oktatásból többet profitáltak: Kecskemét műszaki főiskolájának komoly szerepe volt a gépipari fejlesztésekben, abban, hogy Szegednél sokkal kisebb veszteség érte az iparát. A főiskola talán még a Mercedes telepítésében is szerepet játszott. Persze azon túl, hogy a város feleakkora távolságra van Budapesttől, mint Szeged.

Ipari mínuszok

Csak négy megyeszékhely ipara bukott többet a rendszerváltás után, mint Szeged.– Nem az a baj, hogy tönkrement, ami életképtelen, inkább az, hogy ezekből sok volt – állapítja meg Klonkai László, hozzátéve, a megszűnt „rossz" helyett nem érkezett a modern ipar. A régiből az élelmiszeripar és a gumigyártás egy részén kívül szinte semmit sem sikerült átmenteni.Idővel ipari világcégek sora települt az országba, de egy sem választotta Szegedet. Tény ugyanakkor, hogy a megyeszékhely az elmúlt években sikerrel fordult a jövő ipara, az információtechnológia és szolgáltató szektor felé.1990 és 2001 között nem egyformán csökkent a megyeszékhelyeken az ipari alkalmazottak száma. Egyedül Szombathely nem könyvelt el veszteséget, de Veszprém is megúszta 10 százalékkal – 30 százalékon belül maradt Győr, Kecskemét és Székesfehérvár.Szeged 23,2 ezres létszámról indulva a 40–50 százalék közötti mínuszosok klubjába került Debrecen, Salgótarján, Kaposvár és Pécs társaságában, míg a legnagyobb vesztes Miskolc volt, ahol minden 10 munkahelyből megszűnt 6.