Így varázsolhatja el szerelmét a tökéletes randevúval

Lepje meg élete párját Szabadtéri-bérlettel, Szamos Szívdesszerttel és a Szerelmesek Ölelésével.



Elképzelte már ezekben a zimankós téli napokban, hogy egy forró nyári estén kéz a kézben andalognak párjával a mediterrán szegedi belvárosban, elnyalnak egy fagylaltot, a rakparton megcsodálják a méltóságteljes Tiszát, majd a Dóm tér felé veszik az irányt, hogy együtt dúdolják szerelmesen a Singin’ in the Rain és az I Have a Dream dallamait a semmivel össze nem hasonlítható hangulatú Szegedi Szabadtérin? Tökéletes randevú, ugye? Már most megkezdheti a szervezését!



Felejthetetlen nyári élményekkel lepheti meg ugyanis szerelmét, ha a nyári produkciókra szóló kedvezményes bérleteket nyújt át neki a szerelem ünnepén. A február 14-éig megváltott páros bérletekhez ráadásul most édes meglepetés jár. A Szamos Marcipán jóvoltából az első száz vásárló Szamos Szívdesszertet is kap a Fesztivál Jegyirodán.



Bármely darabokat választja, a szuper közös program garantált. Ha igazán gáláns akar lenni, a legnagyobb meglepetést, vagyis a három új bemutatót tartalmazó bérletet csomagolja be. Így Puccini gyönyörű operáját, a Toscát, Shakespeare kacagtató vígjátékát, a Vízkeresztet és a hazai színpadon most először látható, romantikus musicalt, A notre-dame-i toronyőrt is megnézhetik közösen. Quasimodo kalandjai az operával, a vígjátékkal és a tavalyi nagy visszatérő Ének az esőben előadással is kaphatók párban. A hollywoodi musical pedig az örökzöld Mamma Mia!-val együtt is megnézhető a Valentin-bérletben.



A nyári élményt pedig még egy közös programmal tehetik teljessé. A február 12-i Szerelmesek Ölelésén piros lufikra írt titkos üzeneteket röpíthetnek a levegőbe. A REÖK elé várják a szervezők a párokat vagy azokat a szingliket, akik a szimbolikus eseménnyel is közelebb szeretnének kerülni a boldogsághoz. A romantikus zenei aláfestést a Rádió 88 biztosítja, Gedzo szerelmes slágereire ölelhetik át egymást az álompárok vagy akár ismeretlenek is, ha a helyszínen szemet vetnek egymásra. (X)