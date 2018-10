II. János Pál pápa vérereklyéjét helyezték el a ruzsai templomban - fotók

Negyven évvel ezelőtt, 1978. október 22-én mutatta be II. János Pál pápa székfoglaló szentmiséjét. Ebből az alkalomból a Tömörkény téren tartott szabadtéri szentmise előtt aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében testvér-plébániai kapcsolatot alakítanak ki azok a magyarországi plébániák, amelyek rendelkeznek Szent II. János Pál pápa ereklyével, és évente zarándoklatot is szerveznek.Negyela Zoltán, a ruzsai Urunk Színeváltozása templom plébánosa úgy fogalmazott, az ereklye azért is fontos, mert Szent II. János Pál pápa lehajolt az emberekhez, s igazán meg tudta érinteni mindenki szívét. Sánta Gizella polgármester köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy a pápai ereklye ruzsai elhelyezésével védőszentjükké is válhat a szentatya.

Jerzy Snopek Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete pedig arra emlékeztetett, hogy rendkívül komoly szerepe volt II. János Pálnak abban, hogy mintegy 30 éve a lengyelek és a többi közép-európai nép visszaszerezte szabadságát.

A ruzsiakért és a jelenlévőkért ajánlotta fel a vasárnap délutáni szentmisét Veres András győri püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke. Prédikációjában visszaemlékezett II. János Pál pápává választásának hírére, ami meglepte papnövendék társait is, ám örültek, hogy a katolikus egyház fejének egy közép-európait választottak, aki az ateizmus börtönébe zárva élt a vasfüggöny mögött.



– Személyében olyan pápánk lett, aki valóban szolgálni jött, aki mindenkihez szólni tudott. Elítélte az ateista diktatúrát, de kritizálta a kapitalista világot is, s még az egyház ellenfeleivel is párbeszédre törekedett. Sosem adta fel az evangéliumi elveket, krisztusi szeretettel tudott érvelni, és igazi, a szeretetből fakadó békével közeledett az emberekhez

– mondta Veres András.

A győri püspök lapunknak azt mondta, a Ruzsán elhelyezett pápai ereklye tovább erősíti a szentatya tiszteletét. A testvér-plébániai megállapodás pedig a ma élő emberek között alakít ki egyfajta szövetséget, de ugyanakkor jelzi azt is, hogy közös a felelősségünk a világ és környezetünk alakításában. Úgy fogalmazott, át kell élnünk, hogy mindannyian felelősek vagyunk egymásért, s nem élhetünk káini lelkülettel.

A szentmise után gyertyás felvonulást tartottak, majd elhelyezték a templomban a pápai ereklyét.