Illegális szerb növényvédő szereket semmisített meg a NÉBIH

A 300-nál is több zárolt tétel összértéke meghaladja a 3 millió forintot. Az ügyben milliós élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabott ki a hatóság.



A szegedi gazdabolt közvetlen szomszédságában található és a kereskedelmi egységet üzemeltető gazdasági társaság tulajdonában álló családi ház nappalijában csaknem 2 tonna növényvédő szert tároltak. A megtalált 1964 kg (314 tétel) növényvédő szerből 880 kg felhasználhatósági ideje lejárt, és 40 kg terméken csak idegen nyelvű (szerb) címke szerepelt. A gazdabolttal szomszédos helyiségben 45 kg szerb nyelvű feliratozással ellátott, Magyarországon nem engedélyezett talajfertőtlenítő szert találtak a szakemberek - derül ki a NÉBIH közleményéből.



A NÉBIH azonnali hatállyal elrendelte a hatályos hazai jogszabályi előírásoknak nem megfelelő termékek hatósági zár alá helyezését. A több mint 1800 kg súlyú engedéllyel nem rendelkező, lejárt, valamint ismeretlen forrásból származó, azaz nem nyomonkövethető engedélyköteles, növényvédő-, illetve talajfertőtlenítő szert hatósági felügyelet mellett június első hetében megsemmisítették az érintettek.



Az illegális, valamint ismeretlen forrásból származó növényvédő szerek alkalmazása komoly kockázattal jár, hisz egészségügyi hatásukat nem vizsgálták, potenciálisan veszélyes és toxikus szennyezéseket, ellenőrizetlen melléktermékeket tartalmazhatnak, amik az alkalmazókra káros heveny vagy idült egészségi hatással lehetnek. A termés károsodhat, vagy akár meg is semmisülhet. A környezetből bekerülhetnek az élelmiszerláncba is, így veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét.