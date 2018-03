Ilona nem nyitott ajtót, és a kapucsengőt is kikapcsolták - Kiengedték az intenzívről a megszúrt Antalt

A kapucsengőt is kikapcsolták abban a lakásban, ahol pénteken henteskéssel szúrta meg élettársát az 53 éves Ilona. Antal túl van az életveszélyen, a traumatológián ápolják. Fotó: Török János

Hiába kopogtunk és csöngettünk kedden annak a Zsitva sori panellakásnak az ajtaján több alkalommal, ahol kis híján tragédiával végződő családi dráma zajlott péntek este . Mint megírtuk, egy vita után a több éve tartó lelki terror hatására az 53 éves K. Ilona henteskéssel hátba szúrta az ágyban fekvő élettársát. A férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították a klinika intenzív osztályára.Az asszonyt előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, beismerő vallomást tett. Emberölés kísérlete miatt indult ellene büntetőeljárás. A rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték az ügyészségen az előzetes letartóztatását Hétfőn úgy döntött a bíróság, egyelőre nem kell börtönbe vonulnia Ilonának, nem rendelték el az asszony előzetes letartóztatását . A bíró többek között azért hagyta szabadlábon a nőt, mert még nem volt büntetve, és a mentőket is ő értesítette.Ilonát tegnap hiába kerestük több alkalommal, senki nem nyitott ajtót, és a kapucsengőt is kikapcsolták. Annyit megtudtunk, hogy az asszony fia, akinek most édesanyjáról és kiskorú testvéréről is gondoskodnia kell, kedden már ismét munkába állt.A megszúrt orosházi férfi közben túl van az életveszélyen, kiengedték az intenzív osztályról, jelenleg az új klinika traumatológiai osztályán ápolják, ahol hivatalos írásos és jogi engedélyek hiányában nem engedték, hogy beszéljünk a férfival.