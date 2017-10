Ilyen, amikor a VizslaKalandorokkal csoportkép készül - fotó

Balassagyarmaton nem volt könnyű rávenni a szeleburdi vizslákat, hogy egyszerre mind leüljenek.

Fotó: Kovács József

– Hegyi levegőt szívunk, miközben jókat kirándulunk a kutyáinkkal. És nem csak a vizslák találkoznak barátokkal, hanem mi is – mutat rá Kovács József, miért szeret évente egy-két alkalommal elmenni VizslaKalandorokkal túrázni, amire egyébként nem csak vizslásokat várnak szeretettel. Kollégánk lányával, unokáival és Morzsával, a négyéves magyar vizslájukkal vett részt a nemrégiben Kemencére szervezett, hosszú hétvégés túrán.

– A Páris patak völgyében is kirándultunk, közben a több mint 20 vizsla nagyokat játszott, élvezte az erdő csendjét, ami a vadászkutyáknak lételeme – mondja József. Azt is elmeséli, a hosszú hétvégés programon – évente nagyjából 4-5 alkalommal szerveznek az ország különböző tájain nagyobb vizslavíkendet – esténként együtt táborozik a csapat, nagyon jó kikapcsolódás a családoknak.Olykor kutyanevelési tapasztalataikat is megosztják egymással, de csak finoman. Úgy, ahogy azt a gyerekeknél nem szokás. És persze újra és újra rácsodálkoznak a gazdik – amikor sok kutya van együtt nagyon mókás –, hogy a vizslák bizonyos helyzetekben ugyanúgy viselkednek: például ásítanak, ha zavarban vannak, vagy ha unják a banánt.