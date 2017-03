Ilyen kakasos és sárkánymalacot még biztos nem látott! Műgyanta volt a vásznuk a festőknek

– Malacra még soha nem festettem. Ezzel szemben harkály már volt a vásznam – mondta Marton Ákos Barnabás. A Szegeden végzett cibakházi fiatalember Mostoha Marcellel, Kovács Anikóval és Vass Sársánszki Márta kortárs festővel egy-egy életnagyságú, műgyantából készült malacra festett saját képet a VIII. Toros és Pálinkafesztiválon tegnap.– A harkályomból köztéri szobor lett más állatfigurákkal együtt Bácsalmás központjában. A gyerekek nagyon szeretik – mondta Ákos. A négy festő most jótékony céllal festett akrilfestékkel a malacokra. A fesztivál ideje alatt egy ötödik malacba bárki dobhat pénzadományt, amit a fesztivál szervezői év végén a GEMMA Szociális Szolgáltató Központ és Fejlesztő Iskolának ajánlanak majd fel. – Én egy sárkánymalacot álmodtam meg. Zöldesfeketére festettem le a testét, a szeme rózsaszín lett, és még pikkelyeket is festek majd rá – mutatta be félkész művét Ákos. A férfi karaktertervezéssel is foglalkozik, a fejében már több lényt is megalkotott – ezek közül öltött most testet a sárkánymalac.Vass Sársánszki Márta 50 éves koráig soha nem festett. – Szabadkán voltam vegyészmérnök. Átköltöztünk Balástyára, az ott felépített karrierem megszakadt – mondta a 65 éves festőnő. Ő kakasokat és tököket festett műgyanta malacára. – Sokáig gondolkodtam, hogy mit is festhetnék egy malacra. Végül szintén festő barátnőim bátorítottak, hogy mivel fő témám úgyis az alföldi táj, amelynek rendszeres szereplői a tökök és a baromfik, ezeket fessem a malacra is – mondta Márta. Az asszony jelenleg harmadéves hallgatója az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karnak, mert a vegyészmérnöki mellé egy rajztanári diplomát is szeretne.A négy befestett műgyanta malacot a szervezők idén minden saját szervezésű fesztiváljukra elviszik az országban, és kiállítják őket a Szegedi Városkép fesztiváljain is a városban. A tervek szerint a perselytörésre egy év végi bálon kerül sor, ahol a műgyanta malacokat elárverezik. – Én 50 ezer forint kezdő összeggel simán licitálnék a sárkánymalacomra – mondta Marton Ákos. A malacfestés után tegnap a torosfesztiválon felvonult a magyar pálinka lovagrend.