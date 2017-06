Ilyen villámok tomboltak tegnap, és ezt művelték a megyével! - videó

Először egy magyarcsanádi családi házhoz riasztották a makói egységeket, itt a kémény megrongálódott részeit távolították el a tűzoltók. Csanádpalotán pedig egy húsz méter magas fa teteje izzott, füstölt. Az egységek egy vízsugárral végezték el a beavatkozást. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.Melléképületre dőlt egy nagy méretű diófa Zakányszék belterületén kedden. A szegedi tűzoltók kihúzós létra és mentőkötél segítségével végezték el a beavatkozást. Kisteleken pedig az úttestre dőlt egy fa a kora esti órákban, amely az autósok forgalmát is akadályozta. A Mindszent-Szegvár közötti vasúti sínek mentén is kidőlt egy húsz méter magas fa, amely a vonatforgalomban is fennakadásokat okozott. A hivatásos egységek minden esetben rövid idő alatt a helyszínre értek és megkezdték a műszaki mentést. Személyi sérülés egyik esetben sem történt - közölte a Katasztrófavédelem.