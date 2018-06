Imádja a várost a mosómedve

Bár bőven adott okot aggodalomra, végül akrobatikus ügyességgel érte el a 25. emeletet, ahol macskakajával csalogatták be egy ketrecbe, és helyezték biztonságba a szakértők.A banditamaszkos mindenevő egyébként rettenetesen szereti a városi környezetet. Nem véletlenül, okosabbá teszi őket a sok inger, ami városi környezetben érheti őket. Egyébként is remek tolvajok, különlegesen magas intelligenciájuknak köszönhetően pedig elképesztően tanulékonyak.Már száz éve is tudták, hogy logikai készségük kimagasló az állatvilágban. 13 zárból 11-et tudtak felnyitni 10 percen belül, akkor is, ha közben megbabrálja valaki a zárakat. Arról nem is beszélve, hogy évek múltán is emlékeznek az elsajátított készségekre.