Imádják a mályvavirágot és a medvetalpkaktuszt a páncélos házi kedvencek - Élő teknősgyűjtemény a szatymazi kertben

Jól érzik magukat, szívesen szaporodnak

Ketten megléptek, de az egyik hazajött

Bébiteknősök a házi keltetőből

Szívesen ad tanácsot

Ősszel és tavasszal a fűtött ház és a kert között ingázva viszi a hőmérsékletre érzékeny páncélosokat megfelelő helyre, és az utódok keltetésében is közreműködik. A gyűjtő csemegékkel kényezteti kedvenceit, akik rendszeres szaporulattal hálálják meg gazdájuk gondosságát.– 25 fok az „üzemi hőmérsékletük". Ha ennél hidegebb van, beviszem őket a házba, de tavasztól őszig jól elvannak itt, a kifutókban – mondta Szűcs Sándor, miközben körbevezetett bennünket szatymazi családi házuk kertjében, amely gyakorlatilag egy nyugalmat árasztó teknősparadicsommá alakult az elmúlt több mint 20 évben.Sándor 1995-ben kezdett szárazföldi teknősöket tartani, egy Szegedi Vadasparkban dolgozó ismerőse kedveltette meg vele a páncélos hüllőket. Akkoriban még könnyebb volt teknősöket beszerezni, kevésbé szigorú szabályok védték őket. Az első állatokat még Pestről hozták neki. Korábban vittek neki mentett teknősöket is, de ma már nagyon körülményes a papírokat beszerezni hozzájuk, ezért nem tudja őket befogadni.Manapság minden tíz centinél nagyobb védett példánynak csipje és saját papírjai vannak, és a zöldhatóság is rendszeresen ellenőrzi a tenyészeteket. Merthogy Sándornál – mivel igen jól érzik magukat a palaelemekkel elválasztott, homokos-sziklás, növényekkel és árnyékos búvóhelyekkel teli kifutókban – szépen szaporodnak is.Ennek ottjártunkkor tanúi is voltunk. A görög teknősöknél párzási időszak van, a hímek pedig igen vehemensen ostromolták a nőstényeket, többnyire eredményesen, miközben nyöszörgő hangot hallattak. – Csak párzás közben adnak hangot, egyébként nem – tudtuk meg a teknősgyűjtőtől, akinek csak a törzsállománya 100 egyedre tehető. Többek közt vannak görög, mór, szegélyes, párduc- és indiai csillagteknősei, mindenféle méretben és ivararányban, külön-külön kifutókban a „bölcsisek", az „ovisok" és a nagyobbak, faj szerint szétválogatva. Ekkora „teknősfarmra" már vigyázni kell: a házat és a kertet kamerarendszer figyeli.– Imádják a vadszőlőt meg a mályvavirágot, és a medvetalpkaktuszt is a kedvükért telepítettük a kertbe, csemegének – magyarázta Sándor, miközben egy dél-amerikai szenes teknős a neki odadobott mályvavirágot rágcsálta jóízűen. Egyébként sem kell speciális takarmányra költeni: Sándor az árokparton szedi a pitypangot, az útifüvet, a csorbókaféléket és a tyúkhúrt a hüllőknek.A legnagyobb veszélyt a hideg jelenti a teknősökre, ezért tavasszal és ősszel éjszakára beviszi, nappalra kiteszi őket. Ha az ide-oda hordozgatást elmulasztaná, tüdőgyulladást kapnának és elpusztulnának. A telet a fűtött házban töltik. Ősszel azért is kell jobban figyelni a páncélosokra, mert ha beássák magukat mélyen a talajba, nem biztos, hogy meg lehet találni őket. Emiatt 40 centi mélyen betonréteg van a kifutók alatt, amivel elkerülhető a szökés is, bár ezzel eddig csak két görög teknős próbálkozott, még a betonozás előtt. Az egyik hím csak egy év múlva került elő – a párzási időszakra hazajött, valószínűleg a szomszédból.A lerakott tojásokat Sándor nem bízza a természetre: fölszedi őket, és egy saját maga által készített keltetőben jönnek világra a bébiteknősök. Fajtól függően többnyire 60–70 nap alatt kelnek ki. Hogy hímek vagy nőstények lesznek, attól függ, milyen magas a hőmérséklet. A szaporulat különlegesebbjeit megtartja, a többit eladja díszállat-kereskedéseknek vagy elcseréli a gyűjteményből még hiányzó fajokra.– Ezek az állatok simán túlélnek engem: van olyan faj, amelyik akár 225 évig is elél. A család mindig azt mondja, eladják őket, ha én már nem leszek. De az remélhetőleg még odébb van – tette hozzá Sándor.A több mint húszéves tapasztalattal rendelkező Szűcs Sándor szívesen segít azoknak, akiknek teknősökkel kapcsolatban bármilyen kérdésük lenne. A szatymazi teknősgyűjtő azt kéri, ilyen esetben a terrarista@freemail.hu e-mail-címen vagy a Klubterrarista Facebook-oldalon keresztül vegyék föl vele a kapcsolatot.