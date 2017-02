Imre Zoltán öröksége ma is él: premierek, külföldi fellépések várnak a balettre

A Szegedi Kortárs Balett a következő évadban ünnepli a 30. jubileumát – Pataki András igazgató örömmel jelentette be, hogy a nyolc éve változatlan anyagi keretük bővül. A költségvetés rendeződésével a táncosok színvonalas munkáját is jobban megfizethetik, bővülhet a társulat, valamint megünnepelhetik a három évtizedüket. Balog Zoltán , az emberi erőforrások minisztere korábban bejelentette, hogy az ifjú koreográfusok és táncművészethez kapcsolódó alkotók támogatására létrehozzák az Imre Zoltán-programot. Juronics Tamás művészeti vezető elmondta, hogy az évi százmillió forintnyi támogatás komoly lehetőséget jelent a fiatal művészeknek.Juronics koreográfiája, a jövő pénteken bemutatkozó Abszurdia egy képzelt mesebeli országban játszódik, ahol az erősen elrajzolt szereplők marakodásában könnyedén magunkra ismerhetünk. – Nem volt alapnak sem történet, sem zene, csak szándék és motiváció a fejemben és a szívben – vallotta be az alkotó, aki a jelenünkről alkotott véleményét fogalmazta meg az Abszurdiában. – Végül Alfred Schnittke zenéjében találtam meg a keresett etűdszerűséget, filmes és kicsit cirkuszi hangzást. A darab cirkuszok és clownok világa: hiszen a jó bohóc is az igazsággal játszik.A februári szegedi premiert követi majd a március elsejei bemutató a Műpában a Budapesti Táncfesztiválon. Gyerekközönség előtt szerepel március 26-án Juronics Tamás és a társulat a Műpában a Szenvedélyem: a tánc című estén. Májusban újabb produkciójuk debütál Pesten, Gluck Don Juanjára és Vivaldi Négy évszakjára álmodva. A veszprémi és a győri táncfesztiválra is hivatalos a kortárs balett, valamint Szentpétervárra és Izraelbe várják őket nyáron.