Indiából, Kenyából is érkeztek diákok Szegedre - több mint 1300 külföldi fiatal lett idén az SZTE új polgára

Több mint 1300 külföldi hallgató érkezett új diákként az idei tanévre a Szegedi Tudományegyetemre, tegnap pedig meg is kezdték tanulmányaikat. Bene Tamás nemzetközi és közkapcsolati igazgató elmondta, az Európai Unió felsőoktatási csereprogramjával, az Erasmussal idén 200 hallgató jött a városba, Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal pedig, amelyet a magyar állam ad, 240 külföldi fiatal kezdheti meg tanulmányait. – Összesen 51 képzés hallgatható nálunk idegen nyelven, amelyek közül a legnépszerűbbek az egészségügyi képzések. Csak ezekre idén 600 diák jelentkezett.Neha Rao Indiából, Mumbaiból érkezett, az egészségügyi és szociális képzési karon tanul majd négy évig. – Sok barátom itt van már, elsősorban az orvosi képzéseken. Tőlük hallottam a szegedi egyetemről. Azt mondták, nagyon jó nevű intézmény, és feltétlenül itt kell lennem nekem is – mesélte mosolyogva. Hozzátette: megfizethetőnek tartja a tandíjat is, és élvezi, hogy az egyetemen számtalan kultúrából érkező fiatallal találkozhat. – Mumbaiban ilyen tapasztalatokat nem szerezhettem.Chris és Alvin Kenyából jöttek Szegedre, a mezőgazdasági karon tanulnak majd ösztöndíjasként. – Szépek az épületek, barátságosak az emberek, és nem mellesleg ez az egyik legjobb egyetem Magyarországon – magyarázták választásukat.Velük tanul majd egy szakon a pakisztáni Shourat Muhammad Haseeb is három honfitársával együtt. – Én választottam egyetemet, ők pedig követtek – mondta nevetve. Hozzátette: Európában sokkal jobbak az esélyeik a tanulásra, mint hazájukban. – Sajnos Hódmezővásárhelyen nincs könnyű dolgunk, mert nem túl sokan beszélnek angolul, így pedig nehéz barátkozni. De majd sokat járunk Szegedre. És már én is tudok rengeteg magyar szót. Szia, viszlát, hogy vagy, köszönöm – sorolta a 22 éves fiatalember.A tanévnyitó rendezvényen Zakar Péter nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes az mondta az egyetem új, külföldi diákjainak, hogy Szegeden egy újfajta kultúrát és másfajta gondolkodást ismerhetnek majd meg. – Az egész város tele van diákkal. Ehhez a színes társasághoz csatlakoztatok most ti is.A tanulmányaikat most kezdő külföldi fiatalok a tanévnyitó ünnepségen egy prezentációnak köszönhetően megismerhették az egyetemet, bemutatkoztak nekik mentoraik, ezt követően pedig különböző előadásokat hallgathattak meg: informálódhattak a hallgatói szolgáltatásokról, és tájékoztatást kaptak a bevándorlási ügyekkel kapcsolatban.