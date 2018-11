Indiai orrszarvúk érkeznek a vadasparkba: otthonukat az elefántok mellett alakítják ki a Szegedi Vadasparkban

A tervek szerint az indiai Tádzs Mahal motívumait használja majd föl az orrszarvú-bemutató. Látványterv

Orvvadászok célpontjai



Az indiai orrszarvú a legnagyobb termetű ázsiai orrszarvúfaj. Valaha a bőre miatt páncélos lovagra emlékeztető rinocérosz az indiai szubkontinens teljes északi részén elterjedt volt Pakisztántól az indiai–mianmari határig, manapság csak Indiában és Nepálban él vadon. A faj eredeti élőhelyén veszélyeztetettnek, sérülékenynek számít, tülkének ugyanis a tradicionális keleti orvoslásban gyógyhatást tulajdonítanak, fájdalom- és lázcsillapítóként, nemi vágyfokozóként használják, így az orvvadászok kedvelt célpontjai. Hossza 3–4 méter, marmagassága pedig 150–180 centi. Testtömege átlagosan 1600 kilogramm nőstényeknél és 2200 kilogramm hímeknél, de az öregebb hímek akár 3 tonnásak is lehetnek – írja róluk a Wikipédia.

– Jelenleg az engedélyeztetési folyamat zajlik, a kiviteli tervek készülnek. Ha megkaptuk a szükséges engedélyeket, kiírhatjuk a közbeszerzési eljárást. Úgy tervezzük, hogy jövő ősszel átadhatjuk az indiaiorrszarvú-bemutatót – mondta el Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója, akit az intézmény legújabb látványosságáról kérdeztünk. Mint korábban megírtuk, a Szegedi Vadaspark jövőre ünnepli a 30. születésnapját – ebből az alkalomból készül a nagyszabású beruházás.A nagyjából 250 négyzetméteres orrszarvúházhoz – amelyet három állatra terveznek – két kifutó is tartozik majd, az állatoknak lesz egy vizenyős- saras medencéjük is, amelyben kedvükre dagonyázhatnak. Mivel az indiai orrszarvú puha talajon érzi otthon magát, a kifutót vastag mulccsal szórják majd föl.– Az indiai elefántok medencéje mellett épül majd meg a bemutató, amellyel a faj élőhelyének néprajzi-kulturális közegét is szeretnénk megidézni. A ház a Tádzs Mahal, India ikonikus palotájának motívumait használja föl. Így a kambodzsai Angkort idéző elefántház után tovább bővül az ázsiai tematikájú része a vadasparknak. Manapság a nemzetközi trendnek megfelelően díszletet is kell adni az állatokhoz, hogy nagyobb hatású legyen a bemutató – magyarázta Veprik Róbert. Az igazgató elmondta, az orrszarvú a látogatók kívánságlistájának elején szerepel mint olyan állat, amelyet szívesen látnának Szegeden, a tartási költségei pedig vállalhatóbbak, mint mondjuk akoaláé vagy az óriáspandáé. Indiai orrszarvú jelenleg mindössze három-négy helyen látható Magyarországon.Egyelőre két azonos nemű fiatal állat érkezik majd az indiaiorrszarvú-tenyészprogramban, később pedig a program révén egy ellenkező nemű állatot szeretnének kapni az egyik itt felnőtt helyett, hogy szaporíthassák is őket.Az orrszarvú-bemutató tervezési és kivitelezési költsége 100 millió forint, amelyet a Szegedi Vadaspark sajátbevételeiből, illetve önkormányzati támogatásból fedeznek.