Indul a Dalí-mánia

Folytatja a híres alkotók művészetét bemutató kiállítássorozatát a REÖK a jubileumi év kapcsán: Jan Saudek és Alfred Mucha után Salvador Dalí alkotásai érkeztek a szecessziós palotába.

– Szempont volt, hogy egy vitathatatlan nemzetközi nagyságot hozzunk a Reök-palotába. Azaz egy olyan művészt, aki a nagyközönség számára is tökéletesen ismert – mondta Nátyi Róbert művészettörténész a Dalí-tárlat sajtóbejárásán.A szürrealista művész sokoldalúsága abban is megmutatkozik, hogy nemcsak a festészetben alkotott maradandót: huszonöt évesen forgatta Bunuellel közös filmjét, az Andalúziai kutyát; librettókat írt; díszleteket és jelmezeket is tervezett. Az ötvenes évektől kezdett el inkább a grafikával foglalkozni, majd amikor a műveire már óriási volt a kereslet, akkor kerültek előtérbe a litográfiák, amelyeket aláírással látott el.Ezekből a sokszorosított példányokból állítottak össze kiállítást a Reök-palotában. Emellett kisplasztikák, kerámiák is láthatók mától. A tárlat öt termet tölt ki: az első helyiségben Dalí különböző sorozataiból látható egy-egy példány, kiemelve a művész sokoldalúságát. A második teremben feleségével, Galával közös, szürreális, bizarr receptgyűjteményük illusztrációi láthatók.Továbbhaladva a művész limitált példányszámú, aláírt litográfiái láthatók a falon, néhány kisplasztikával, amelyek már részben Dalí üzleti vállalkozásának részei. A negyedik termet a kerámiaművességének szentelték, míg az utolsó teremben a cseh fotóművész, Václav Chochola a hatvanas évekbeli Dalít megörökítő sorozata látható, Josef Nalepa szobrászművésznek a mestert ábrázoló bronzportréjával kiegészítve.A ma nyíló kiállítás szeptember 24-éig tekinthető meg a Reök-palotában.