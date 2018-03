Indul a kullancsszezon

Betegségeket terjeszt

Aki figyelmesen sétál a szabadban, észrevehette, hogy az egy héttel ezelőtti enyhe időjárás életre keltette a természetet.Az első repülő rovarok után hamarosan megjelenik az egyik legveszélyesebb élősködő is: elkezdődik a kullancsszezon. Az enyhe télnek köszönhetően ezek az állatok könnyen átteleltek, így a most induló kerti munkák és kirándulások időszakában érdemes számítani az aljnövényzeten várakozó parazitára.A kullancs számtalan betegséget terjeszthet, a két legfontosabb ezek közül a kullancsencephalitis, vagyis a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás, illetve a Lyme-kór. A kullancsencephalitis Magyarország délnyugati, nyugati, illetve északi területén fordul gyakrabban elő, a Lyme-kórt okozó megbetegedések viszont szinte az egész ország területére jellemzők.Utóbbi ellen védőoltás nincs, viszont a megbetegedés gyógyszeres kezeléssel gyógyítható. A Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálatának tájékoztatása szerint megyénkben évek óta több mint 150 megbetegedést regisztrálnak minden szezonban, 2015-ben azonban kiugróan magas volt a Lyme-kórosok száma – közel 200.Kullancsencephalitises esetet mindössze két évben, 2013-ban és 2015-ben regisztráltak nálunk, mindkét alkalommal 1-1 beteg volt. Ez a betegség megelőzhető védőoltással, azonban azzal évek óta problémák vannak, szezonban ugyanis sokszor hiánycikk. Vangelné Forgács Judit, a Benu Dr. Kaiser Gyógyszertár vezetője elmondta, jelenleg mindkét gyártó felnőtteknek és gyerekeknek való vakcinája is beszerezhető.– Egyelőre még nem is igazán keresik ezeket, általában a tartós jó idő beálltával indul a szezon – tette hozzá.– Mivel nem járok olyan helyre, ahol fennáll a veszélye, hogy kullancsot összeszedjek, ezért nem védekezem ellenük. Élőben még sosem láttam kullancsot. Oltást sem adatok be magamnak, a hírek szerint nem mindegyik olyan hatásos.– Nem szoktam védekezni a kullancsok ellen. Volt már rá példa, hogy ügyeleten kellett kiszedetnem, miután az erdőben jártam. Fertőző kullancs még nem volt bennem, de védőoltást sem szoktam beadatni magamnak.– Nem szoktam oltással védekezni a kullancsoktól elkapható fertőzések ellen, nem tartok tőlük. Volt már bennem kullancs, kullancskanállal szedték ki a szüleim még egy pár éve. Vannak különböző praktikák a kullancs eltávolítására.– Ha olyan helyre megyek, ahol kullancsveszély van, spray-t használok. Háromszor volt idáig bennem kullancs, amiket a táborozások alkalmával szedtem össze. Jó pár éve nem kellett már kiszedni belőlem kullancsot, nem is tartok tőlük.