Indul a próbaüzem: holnaptól érintős bankkártyával fizethetünk a PESA-villamosokon

Szerdától bárki kipróbálhatja. A villamosok, trolik és buszok ajtaján matrica jelzi, hogy azon bankkártyával is váltható menetjegy. Fotó: Frank Yvette

– Szerdától próbaüzemben teszteli az SZKT a fedélzeti bankkártyás jegyautomatákat – jelentette be tegnap egy már készülékkel felszerelt PESA-villamoson tartott sajtótájékoztatóján Nagy Sándor (Együtt) városfejlesztési alpolgármester.Banki adatok szerint az ügyfelek 68 százaléka már érintős bankkártyával rendelkezik, és használja is. Ezt az önkormányzat összehangolja azzal, hogy évről évre 15-16 százalékkal emelkedik a járműveken vásárolt menetjegyek száma. Emiatt gyakran késnek a járatok. Évente közel egymillió menetjegy kel el elővételben 320 forintért, és nagyjából félmilliót váltanak az utasok a járművezetőknél 400 forintért.

– Most elkezdődik a próbaüzem: menetjegyet, 24 és 72 órás jegyet is válthatnak az utasok. A látássérülteknek külön gomb segíti a tájékozódást – mutatta be a készüléket Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezető igazgatója. A próbaüzem hónapjai alatt a jegyek ugyanannyiba kerülnek, mint ha a járművezetőnél váltanánk azokat, tehát a menetjegy 400, a 24 órás 1040, a 72 órásért pedig 2600-at kell adni. Az automatákat élesben előreláthatólag tavasszal lehet majd használni. Az érintős képernyőn kiválasztható a menetjegy fajtája, mennyisége, utána már csak a bankkártyát kell odaérinteni a kifizetéséhez, és az automata kiadja a jegyet. A gép időpecsétet is nyomtat a menetjegyre, ezért azt külön már nem kell érvényesíteni. Megírtuk, szeptember óta tesztelte az SZKT a jegyautomata prototípusát . Elsőként a PESA-villamosokat szerelik fel automatákkal, utána a piros trolikat. A következő két hónapban sorra kerül a többi villamos, troli és busz, a nosztalgiajáratok kivételével. Az összesen 200 készüléket a Delta Systems Kft. szállítja nettó 175 millió forintért, és öt évre vállalja az üzemeltetésüket. A fejlesztés egyelőre egyedülálló Magyarországon.