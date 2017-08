Indul a színházi bérletárusítás

Gyüdi Sándor főigazgató elmondta, műfaji sokféleség jellemzi a műsortervüket: a klasszikusoktól a kortárs drámákig, szórakoztató vígjátékokig, az opera műfajában a legnépszerűbb daraboktól a felfedezésnek szánt, ritkán látható művekig, modern balettestekig, a könnyű műfaj kedvelőinek szánt igényes zenés produkciókig, a gyermekek számára az életkoruknak megfelelő, élményt adó előadásokig terjed a bemutatók skálája.



A bérletkínálatban a szokásos hétvégi, hétköznapi és diákbérletek, az operakedvelőknek és a gyermekeknek összeállított előadások is megtalálhatók, valamint kiválaszthatnak 5 vagy 3 produkciót szabadbérletekkel. Az évadot a Ványa bácsi nyitja Bodolay Géza rendezésében szeptember 29-én, majd másnap este a kortárs balett mutatja be Szegeden is Juronics Tamás koreográfiáját, melyet Gluck Don Juanjára és Vivaldi A négy évszakára készített. Meghívott rendezőként a Kossuth-díjas Máté Gábor állítja színpadra februárban Papp András és Térey János művét, a Kazamatákat. Kerényi Miklós Gábor a november közepétől látható A sevillai borbélyt rendezi, Verdi Ernani című operáját pedig Göttinger Pál viszi színre. A stúdiószínpadon Németh Ákos Tél című kortárs színművének ősbemutatóját láthatják: stílusosan decemberben.