Indul a színházi élet Tápén

Több év kihagyás után újraindul a Színházi Esték Szeged nevű színházi projekt a tápéi Heller Ödön Művelődési Házban. A Zsombói József Attila Közösségi Házzal együttműködő előadás-sorozat Szeged kulturális kínálatát szeretné bővíteni, és változatos színházi produkcióival elsősorban a felnőtt nézőket szólítja meg – a tervek szerint havonta több előadással. A tápéi művelődési ház növekvő építményrendszerű nézőtérrel is készül a nézők kényelméért.



– Olyan rendezőkkel szeretnénk együttműködni, mint például Szilágyi Annamária, de nyitottak vagyunk: akár Mel Gibson is jöhet – humorizált a Színházi Esték Szeged alapítója, Korognai Károly.



Az előadás-sorozatot a Munka-köz című darab nyitja február 26-án, vasárnap 19 órakor. (Jegyeket a REÖK-ben és a helyszínen naponta 10 és 18 óra között lehet vásárolni.) A Korognai Károly által rendezett groteszk, szarkasztikus vígjáték nem mindennapi témát boncolgat: a lecsúszott, falusi közmunkások kitalált, de mégis valóságos világába csöppenhet a néző. A rendező egyben az egyik főszereplő is: az 54 éves Ferencet alakítja, aki lepukkant otthonában él egy falu elhagyatott kis utcájában, a Munka közben. Ott lakik a fia is, a szintén munka- és jövőkép nélküli, mégis nagyképű 30 éves Tibi – akit Boros Ádám testesít meg a színpadon. Szinte velük él Ferenc „se veled, se nélküled" típusú barátnője, Vali is, Büky Beáta képében. A hármas unalmas, alkoholban áztatott, alkalmi munkából finanszírozott hétköznapjait a postás töri meg: mindhárman levelet kapnak az önkormányzattól. Kiderül, hogy titokban mind a hárman beadták pályázatukat az aktuális közmunkaprogramba: így már riválisok lettek.



A Színházi Esték Szeged sorozat Munka köz című előadásai a következő hónapban is színpadra kerülnek: március 17-én és 24-én is megtekinthetik az érdeklődők a Heller Ödön Művelődési Házban.