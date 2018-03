Indul az új rendszer Szegeden: házhoz mennek a lomokért

Dögöt, sittet, kimustrált tévét nem visznek el



Ahogyan eddig, ezután sem szállítják el lomtalanításnál a veszélyes hulladékokat, gumiabroncsokat, elektromos készülékeket, az állati dögöket és melléktermékeket, mezőgazdasági és ipari hulladékokat, építési és bontási hulladékokat, roncsautókat és alkatrészeiket, az egyszerű háztartási és zöldhulladékot. Ezek egy részét – ahogy eddig is – a hulladékudvarokban lehet leadni, érvényes szolgáltatási szerződéssel és személyi igazolvánnyal.

– Eddig húszan érdeklődtek nálunk az új típusú lomtalanítás menetéről, néhányukkal már időpontot is egyeztettünk, de folyamatosan érkeznek a lakossági megkeresések – mondta el Koltainé Farkas Gabriella , a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. igazgatója, akit a március 15-étől induló házhoz menő lomtalanításról kérdeztünk.Még tavaly döntöttek róla, hogy az eddigi szegedi lomtalanítási rendszer helyett újat vezetnek be. Eddig városrészenként általában évi kétszer tartottak lomtalanítást, amikor az ott élők a közterültekre pakolták ki a feleslegessé vált holmijaikat. Ez egyrészt vonzotta a lomizókat és guberálókat, akik gyakran széttúrták a kupacokat, átmenetileg szemétteleppé változtatva a környéket, másrészt olyanok is így igyekeztek megszabadulni lomjaiktól, akik nem fizettek hulladékszállítási díjat. Az új rendszertől az önkormányzati cég ezeknek a problémáknak a megszűnését reméli. – Csak olyanok kérhetik a házhoz menő ingyenes lomtalanítást, akik szerződésben állnak velünk, és nincs díjhátralékuk. Tavaly összesen majdnem 1200 tonnányi lomot szállítottunk el közterületekről a lomtalanítások idején. Úgy gondoljuk, az új rendszernek köszönhetően ennek a mennyisége csökkenni fog – magyarázta a cégvezető.A házhoz menő lomtalanítást évente egyszer lehet térítésmentesen igénybe venniük a szegedi ingatlanhasználóknak március 15. és november 15. között. Az igényeket telefonon (a 06-80/180-480-as zöldszámon), e-mailben vagy az ügyfélszolgálaton személyesen is be lehet jelenteni, és a gyűjtőjáratok indításától függően – kommunális hulladékszállítási napokon –, egyeztetés alapján 1-2 hét múlva lehet várni a kuka méretét meghaladó lomok elszállítását. Azt is be kell jelenteni, milyen típusú, mennyi és mekkora méretű lomról van szó, ugyanis például a kimustrált szekrényeket, kanapékat csak speciális teherautóval tudják elszállítani. A lomokat kizárólag bezsákolva, kötegelve veszik át – kivéve persze a nagy méretű bútorokat.Az egyeztetett időpontban az ingatlanhasználónak – vagy az ő képviselőjének – a helyszínen kell tartózkodnia, mivel alá kell írni a lomok átadásáról szóló iratot. Társasházaknál a lomok elszállítását a közös képviselőnek kell kérnie, a lomtalanítás időpontjáról pedig az ingatlanhasználóknak közösen kell dönteniük. Aki lemarad az évi egyszeri ingyenes lomtalanításról, az is kérheti a szolgáltatást – de azért már fizetnie kell.