Indulatokat kavart a vértói műanyag pálya ötlete

– Nem kerestek a várostól, én hívtam fel az újságot, olvasva Kozma József (MSZP) makkosházi önkormányzati képviselőt, hogy tiltakozzak a vértói nemzeti emlékhely megsemmisítése ellen – mondta Apró Juhász János, a Független Városi Szövetség elnöke. Megírtuk: a Vértó és környékének fejlesztési tervei között felmerült az a javaslat, hogy a szánkópálya mellé építhetnének egy műanyag lesiklópályát is, amit egész évben lehetne használni (2017. február 24.: Műanyag sípálya is lehet a vértói székely kapuk helyén). Pénteki lapzártánkig a delmagyar.hu 2043 olvasója szavazott, 77 százalékuk ellenzi az ötletet.Az elnök felidézte, a vértói domb és tó kialakításának ötlete is tőle származik, illetve a szánkózóhelyet és mellette a szoborcsoportot is ő találta ki a székely kapukkal. 33 év munkája van benne onnantól kezdve, hogy még Ipoly sori közös képviselőként kijárta, spóroljon több milliárd forintot a város a záportározónál. Vagyis hogy a Vértó helyéről kitermelt földet formázza dombbá. Ezzel megszüntették a döglerakót, a környék csapadékát összegyűjtő záportározó épült, és egyúttal élhetővé és széppé tették a környéket.Hozzátette, mestere, Makovecz Imre a domb láttán azt kérte tőle, hogy a helyhez kötődő, a hun és magyar történelmet idéző szakrális alakokkal népesítsék be. Megmozdult az egész magyarság, a szoborcsoporthoz hozzájárultak ajándékokkal a felvidéki magyarok, a bácskaiak, a székelyek a nyolc székely kapuval. Apró Juhász János hangsúlyozta, semmiféle futópályára nincs szükség, mert most is használható sportolásra a domb. Az építészszakma, amely őt a hír hallatán kereste felháborodva, tragédiának, agyament ötletnek tartja, ha lebontanák a szobrokat és kapukat. Úgy gondolja, több száz millió forintba kerülne az alkotások áttelepítése, ha a bontást és az új helyen az alapozás és szoborállítás költségét is hozzászámítjuk.A műanyag pályának szerinte nincs elég hely, és amúgy is túl zajos lenne. Megmutatta a városi főépítész nyolc évvel ezelőtti levelét, amelyben azt írta, a hely mondanivalója, szellemisége mára jelentős eszmei értékkel bír. A székely kapuk telepítésével egyetértett, mondván, eredetük, motívumaik, összetett jelképrendszerük és jelentésük üzenet lehet a gyökereitől lassan elszakadó mai ember számára.