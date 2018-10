Indulhat Belső-Tarján ˝zöldítése˝- Több mint 200 fát kivágnak, de újakkal pótolják, több parkoló és szemétgyűjtő is lesz

Még az idén elkezdődik a Belső-Tarjánt érintő Zöld Város Program, amely a József Attila sugárút–Budapesti körút–Szilléri sugárút és Debreceni utca által határolt területet érinti. A Közbeszerzési Értesítőből kiderül, hogy szegedi cég végezheti az Európai Unió által száz százalékban támogatott beruházást.A kivitelezőnek 225 fát kell kivágnia, amelyeket 224 újjal pótolnak, több mint 1000 négyzetméternyi területre telepítenek évelő cserjéket, de gyepesítést és évelő növények ültetését is tartalmazzák a tervek. Vízelvezető csatornát is építenek, három csobogót felújítanak, és egy újat is létesítenek. A közvilágítást is fejlesztik, 85 lámpatestet és 83 kandelábert helyeznek el Belső-Tarjánban. Több mint száz köztéri padot felújítanak, új szemétgyűjtőket is kihelyeznek, továbbá négy sportpálya is újjászületik. Az autótulajdonosoknak is kedveznek, a tervek szerint 236 parkolót alakítanak ki. A közbeszerzés nyertese valamivel több mint nettó 748 millió forintért vállalta a kivitelezést.A projekt leírásából kiderül, hogy megújulnak a zöld felületek a Piroska téri és az Erős János utcai játszótérnél, előbbi helyszínen felújítják a játszóeszközöket is, akárcsak a József Attila sugárút és Tarján széle tömbbelsőnél található pihenőparkban. A Máltai játszótér és sportcentrum közösségi célokat szolgáló megújítását is tartalmazza a Zöld Város Program, de újjászületik a Pósz Jenő utcai kis játszótér és sportpálya is. A Csongor és a Tünde téren, az Építő és Hajlat utcában is megújul a növényállomány, illetve a Róna és a Retek utcában is. Az állattartók két új kutyafuttatót kapnak, a Retek utcában, illetve a Budapesti körútnál.