Információink szerint hat golyót kapott a Ford utasa, és továbbra is életveszélyes állapotban van

Valószínűleg egy külföldi, vagy külföldiek adtak le több lövést keddre virradó éjjel arra az autóra az M5-ös autópálya Csongrád megyei szakaszán, amelyben egy ember a helyszínen meghalt, egy pedig súlyosan megsebesült.– Nagyon nehéz a gyilkosságról egyelőre bármit is mondani, hiszen alig van nyilvános információ az ügyről, de valószínűleg leszámolás történt az autópályán – mondta lapunknak szerdán Bilkei Pál . A kriminálpszichológus szerint ugyanabból az országból érkezhettek a tettesek és az áldozatok is, akik – annak ellenére, hogy osztrák rendszámú autóval utaztak – egyáltalán nem biztos, hogy osztrák állampolgárok., a tettesek pedig készülhettek a gyilkosságra – mondta a szakértő.szerint a súlyos sérülésekkel a szegedi klinikára szállított ember hat golyót kapott, és továbbra is életveszélyes állapotban van. Az, így azt sem tudni, hogy van-e már gyanúsítottja a kedd hajnalban „forró nyomon" indult nyomozásnak.Az osztrák rendszámú Ford egyik utasa a helyszínen meghalt, utastársa pedig több golyót kapott, és életveszélyesen megsebesült.A rendőrség rövid közleményben csak annyit írt, hogy, és hogy emberölés miatt indítottak eljárást.