Informatikusnak és mérnöknek áll a világ: csúcsra járt az SZTE Őszi Állásbörzéje

Kávészünet



Az esemény idei újdonsága az Állásbörze Kávészünet volt, ez a munkaerőpiac és az egyetem közötti kapcsolatépítést segítette. A programon a kiállító cégek és a karok képviselői találkozhattak, így azonnali lehetőség nyílt a kapcsolatfelvételre a közös duális képzés, a szakmai gyakorlati helyek és a kutatás-fejlesztés témakörében.

Több mint 60 kiállító, köztük az ország legnagyobb cégei, valamint munkaerő-közvetítők és tanácsadók várták a látogatókat szerdán a Szegedi Tudományegyetem Őszi Állásbörzéjén a TIK-ben. Az esemény már régen kinőtte a beléptetőkapun belüli területet, a standok közötti szűk folyosón 11 óra körül komoly torlódások alakultak ki.Aradi Patrikkal és Fekete Emillel az NNG-nél futottunk össze. – Másodéves programtervező matematikusok vagyunk, és már most érzékeljük, hogy nem lesz nehéz végzés után a szakmánkban elhelyezkedni – mondták a navigációs cég standjánál, és ezt mi is csak megerősíteni tudtuk.A műszaki mérnököket keresték még nagyon sokan, köztük a Kecskemétről átrándult Mercedes is. – A jogon tanulok, az angollal vagyok rendben, a németet nem beszélem – mondta Gritta Péter, aki a gyakornoki programról érdeklődött az autógyárnál, és ki is töltötte az ezzel kapcsolatos nyomtatványt. Pluszkérdéseket is kapott, arra voltak kíváncsiak, érdekli-e a pénzügy, illetve vállalná-e az ingázást.Az információtechnológia területén kínált képzéseket a Checkpoint-IT. – Oktatásainkkal nemcsak az IT specialistákat, programozókat célozzuk meg, hanem azokat is, akik csak érteni akarják, hogy környezetükben mire alkalmazható az informatika. – mondta Susányi István, hozzátéve, hogy képzéseikkel nem zárul le a kapcsolat, otthon vannak a munkaerő-közvetítésben is. Így diákjaiknak is, és azoknak is segítenek, akik informatikai cégeknél szeretnének elhelyezkedni.Az 5. születésnapját éppen kedden ünneplő, ételízesítő anyagot gyártó makói Givaudan a még tanuló diákokat is megszólította. Szakmai gyakorlati helyet kínált, mentorprogramot és ösztöndíjat ajánlott, valamint felhívta a figyelmet az SZTE-vel közös duális képzésre. Ezen túl az élelmiszeripari területre keresett munkaerőt, de a műszaki mérnököket is szívesen látják. Szinte pontosan azokat, akiket a csongrádi állateledel-gyártó, a Mars is megcélzott.Hazai pályán érezhette magát a Bonafarm-csoporthoz tartozó Pick és a Sole-Mizo, 8 kvízkérdésükből hat és felet eltalált a Délmagyarország stábja. Az évi 400 millió liter feldolgozott tejet alulbecsültük, abban viszont vitatkoztunk, hogy nem 1970-ben indult meg a termelés a Sole-Mizo szegedi üzemében. Mert akkor még sehol sem volt ez a név, és csak Csongrád Megyei Tejipari Vállalat volt.Kakukktojásként egyik méretes, kézzel is fogható termékét is elhozta az állásbörzére a mórahalmi fémszerkezetgyártó, az LKG-Delta Kft. Máhlerné Ács Máriától megtudtuk, elsősorban anyaggazdálkodó logisztikust és rendszergazdát keresnek. Az előbbinél elvárás a műszakirajz-olvasás is.