Ingyen fürdőzhetnek ma a mozgáskorlátozottak

Az ötszáz ingyenes belépőt a mórahalmi önkormányzat biztosítja az egyesület számára. Közel négyszázan már regisztráltak, de tagsági könyv felmutatásával a pénztárnál is váltható ingyenjegy.



– A fürdő területe teljesen akadálymentes, a medencékben is beemelőkkel csobbanhatnak a mozgássérültek – mondta Vincze Andrea, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei elnöke. A harminc év alatti sérülteknek az algyői Borbála Fürdőben volt lehetőség ingyenes fürdőzésre – ezúttal az idősebbeket várják. Ha valaki még nem regisztrált, helyben a pénztárnál is van rá lehetőség, de csak az egyesületi tagkönyvvel vehető igénybe az ingyenjegy.