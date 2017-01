Ingyen várják a szállóvendégeket a REÖK-be

A Szegedi Szabadtéri Játékok tudatosan törekedett az elmúlt években arra, hogy szorosabb viszonyt, gyümölcsöző partnerséget alakítson ki számos városi vagy országos intézménnyel. Ezek között van a szegedi Novotel Hotel is, amelynek igazgatójával, Iváncsics Nándorral a napokban írt alá együttműködési megállapodást Herczeg Tamás, a fesztivál vezetője.



A Novotel-igazgató elmondta: a Szabadtéri erős brand, és komoly vonzerőt jelent nekik is. „Fontosak számunkra a sportesemények és a konferenciák, de kétségkívül a Szegedi Szabadtéri Játékok hozza minden évben, kiszámíthatóan ugyanazt a kiemelt keresletet. Vendégeink már az előző év őszétől érdeklődnek azon hétvégék iránt, amikor az előadások vannak, a foglalások üteme karácsony környékén felgyorsul. Aki pedig nyáron szeretne foglalni, az már nem minden esetben talál szabad szobát a városban."



Herczeg Tamástól megtudtuk: a frissen aláírt stratégiai partnerség a Szabadtéri üzemeltetésében lévő REÖK-öt érinti. „Szeretnénk a kiállítóházat is bevonni abba az idegenforgalmi pezsgésbe, amely a szabadtéri körül van, és amit az igazgató úr is említ" – mondja. Ez jelen esetben abban nyilvánul meg, hogy a szálloda vendégei egész évben térítésmentesen látogathatják a színvonalas kiállításokat.



Nemcsak a Szabadtéri nézői, hanem sztárjai is szívesen szállnak meg egyébként a Novotelben, hiszen kiváló helyen van, minden kényelemmel felszerelt, és nagyszerű panorámát nyújt gyönyörű városunkra. Bíznak abban, hogy az együttműködés megkötésével immár Szeged másik büszkesége, a szintén népszerű, szecessziós Reök-palota is nagyobb figyelmet kap a szállóvendégek részéről. (X)