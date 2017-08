Inkább bérelnek, mint mint vásárolnak

– 90–10 százalék az albérlet javára. 2008 óta tartanak az emberek a hiteltől, pedig szerintem jobban megéri saját lakást fizetni – kezdte Bozsó Bence ingatlanszakértő, amikor arról kérdeztük, mi a jelelemző az ingatlanpiacon, bérelnek vagy inkább vásárolnak az egyetemisták.Göröncséri Hajnalka ingatlanközvetítő egy fiatal párnak mutatott meg két lakást egy új építésű, Bécsi körúti társasházban. Az épületet tulajdonosa, egy 35 év körüli fiatalember befektetési céllal építtette. A hétlakásos épület hamarosan a Student palace – a magyarul kicsit furcsán hangzó egyetemi hallgató palota – nevet kapja.

A pénzügyi tanácsadással foglalkozó Frittmann István és párja, Kaszab Zsófia egy 55 és 32 egy négyzetméteres lakást néztek meg, amit havi 175 és 130 ezerért kínálnak. Ebben benne van a takarítás, a közös költség, az internet és kábeltévé.Istvánék úgy vélekednek, hogy néhány év albérlet alatt össze tudnak gyűjteni elég pénzt egy saját lakásra. – Ha hitelre vásárolnék ingatlant, tíz év alatt fizetném ki az árát, utána jönne még a kamattörlesztés – mondta István.Az ingatlanközvetítő szerint minden 20. egyetemista vesz saját lakást.– Pénz nélkül kenyeret sem adnak, nemhogy lakást. Inkább lakjon albérletben, mint egy irreálisan magas hitelt vegyen a nyakába. Csak az vásároljon lakást, akinek stabil szülői héttere van – tette hozzá.Bozsó Bence, a LIMIT Ingatlaniroda Kft. ügyvezetője egy iráni diáknak, a fogorvosnak készülő Aminnak mutatott meg egy Nemes Takács utcai 60 négyzetméteres ingatlant, amit havi 150 ezer forintért kínál a tulajdonos. Lakásvásárláson nem gondolkodott a fiatalember, de a két szobához ragaszkodik, hogy legyen elég helyük, ha szülei meglátogatják.

Bozsó Bence szerint ahogy egyre emelkednek az albérleti díjak, egy idő után jobban megéri majd hitelre lakást vásárolni az egyetemista gyereknek. – Egy 10 milliós panelből kifizetik a 2 milliós önerőt, felvesznek 8 milliós hitelt. A törlesztője 50 ezer lesz 20 évre. Ebből az egyik szobát az egyetemi évek alatt öt évre ki lehet adni 60 ezer forintért. Ez egy kis bevételt is hoz, majd 20 év múlva van egy saját lakásuk – magyarázta a szakember.Ötöt egy csapásra– Három unokatestvérem, én és a nővérem is Szegeden végeztünk. A két család összefogásából vásároltuk a Tisza Lajos körúti lakásunkat, ahol egyetemi éveinket töltöttük. Így sokkal jobban megérte, mintha mind az ötünknek albérletet kellett volna fizetnünk – mondta Péter, aki már dolgozik, és azóta is a tizenöt évvel ezelőtt megvásárolt ingatlanban lakik.