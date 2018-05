Innovációs hét az egyetemen - Tudományos park az ELI mellett - Korunk kihívása a technológia

Elismert kutatások



Szerdán adták át az Innovációs Díjakat, melyeket az egyetem azon kutatói és hallgatói nyerhettek el, akik innovatív megoldást dolgoztak ki, szellemi alkotásnak minősülnek, és üzleti szempontból hasznosíthatók lehetnek.



Leginnovatívabb PhD munka: Grósz Tamás, Témavezető: Dr. Tóth László, Mesterséges mély neurális hálók tanítására alkalmas programcsomag kidolgozása.



Leginnovatívabb kutatómunka a természettudományok és élettudományok területén kategória nyertese: Dr. Berényi Antal, Nem invazív, fókuszált elektromos ingerlés használata epilepsziás rohamok leállítására.



Leginnovatívabb kutatómunka a műszaki tudományok területén kategória nyertese: Dr. Nolda Andreas, Innovatív eljárás idegennyelv-tanulók nyelvi adatainak annotációjára nyelvtanulói korpuszokban: Koncepció, modellálás, programozás.

Szabó Gábor rektor házigazdaként köszönte meg Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszterjelöltnek, hogy bár sok oka lett volna, nem mondta le az előadását. – Amikor elfogadtam a felkérést, nem gondoltam, hogy egy eddig nem lévő minisztériumot kell megalapítani – kezdte előadását a miniszterjelölt. Szerinte a kor legnagyobb kihívása a technológia, a válasz pedig erre az innováció.Palkovics László hangsúlyozta, a magyar vállalatok hatékonysága elmarad az európaiakétól, 75 százalékuk csupán 50 százalékát adja a hozzáadott értéknek, míg a 25 százalékot jelentő multinacionálisak produkálják a másik felét.Uniós cél, hogy 2020-ra a GDP 3 százaléka jusson kutatás-fejlesztésre, mi csak 2 százalék körül fogunk járni addigra. – A magyar exportban az Unión belül – még Németországot is megelőzve – a legmagasabb a high tech hozzáadott érték – mondta Palkovics László. A miniszterjelölt szerint egyoldalú megközelítés az, hogy összeszerelő üzemek országa lettünk, hiszen aki ma nálunk gyárt, egyre több kutatást és fejlesztést is hoz Magyarországra.Az innovációs napon több előadó is beszélt az ELI lézeres központról. Szabó Gábor rektor azt hangsúlyozta, hogy a másik két lábnál, a Prága, illetve a Bukarest mellett épülőnél nem vitték végig a tudományos parkot, míg Szegeden időben elkezdtek gondolkodni a megtérülésről is. Három működési modell lehetséges, vagy maga az egyetem, vagy az üzleti szereplők a kizárólagosak, és van a harmadik, a kevert modell. – Szegeden ez utóbbira szavaztunk, hogy az ELI-ből semmiképpen ne lehessen bevételt generáló szatócsbolt – hangsúlyozta a rektor.Megtudtuk, a tudományos parkban lesz járműipari kompetenciaközpont is. Ez kapcsolódik a szegedi fejlesztési tervhez, egyebek között az elektromos tömegközlekedéshez is. Azt már a sajtótájékoztatón és más témához kapcsolódva hangsúlyozta a rektor, hogy a magyar egyetemistáknak csak 1-2 százaléka gondolja úgy, megcsinálja a saját munkahelyét, vállalkozását, a fejlett országok felsőoktatási intézményeiben ez az arány 20 százalékhoz közelít.Lehrner Lóránt, az ELI ügyvezető igazgatója elmondta, a Föld első lézeres kutatóintézete lesz 2019-től a szegedi. A cseh és a román központtal közös finanszírozású három egység éves üzemeltetési költsége meghaladja a 80 millió eurót, vagyis a 25 milliárd forintot, amiből 40 százalék csak az energiára megy el. Szegedről már el is utaztak az első kutatócsoportok, akik ez ELI első lézeres berendezéseivel dolgoztak. További hat csoport jelezte kutatási szándékát, vagyis nincs gond az érdeklődéssel. Az innovációs nap jó alkalom volt arra, hogy az SZTE és az ELI aláírja az együttműködési szándéknyilatkozatot a tudományos park fejlesztésére.