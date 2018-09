Interspart építenének a Gyevi temető helyén

A felsővárosiak az 1700-as évek második felétől temetkeztek a Gyevi temetőbe, amelyet 1969-ben záratott be a városi tanács. 2001-ben döntött a sírkert felszámolásáról és az ingatlan értékesítéséről a tulajdonos felsővárosi egyházközség. A területet hasznosítására több terv is született. Az OTP Ingatlan Zrt. 2004-ben vásárolta meg az egyháztól a volt Gyevi temető területét, ahol lakóparkot szeretett volna építeni. Három évvel később a szegedi székhelyű J. V. H. 2000 Kft.-hez vándorolt a telek. A társaság vegyes funkciójú kereskedelmi központot és egy A kategóriás, luxusirodaházat álmodott a területre. Ám a cég csődbe ment, így semmi nem valósult meg a tervekből.

Most újabb befektető jelentkezett: a SPAR Magyarország Kft. érdeklődik a terület iránt, Interspart terveznek építeni. A városüzemeltetési bizottság ülésén Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester arról beszélt, hogy az önkormányzat nem lesz akadályozója a beruházásnak, ám érdemes tudni, hogy több magántulajdonosa van a területnek, velük is meg kell egyeznie a cégnek. A pénteki közgyűlésen Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester pedig arról tájékoztatott, hogy közpark is létesül, amivel a környékbeliek régi kérésének tesznek eleget. Hozzátette, a beruházónak szigorú feltételeket szabtak. Meghatározták, mennyi zöld felület legyen a parkolóban, továbbá azt is, hogy az áruház tetején zöld tetőt kell kialakítani, méghozzá a lakótelephez közelebbi oldalon.

A Botka László polgármester nevével fémjelzett előterjesztésből kiderül, hogy a teleknek jelenleg a Kupola Invest Kft., a Royal Real Estate Kft., valamint a Successful Invest Kft. a tulajdonosa, velük kell megegyeznie a beruházónak. A SPAR-nak saját költségén két új jelzőlámpás csomópontot is ki kell építenie az utakon és a közvilágításon kívül, az egyiket az Építő utca és a József Attila sugárút között, a másikat pedig a Tarján széle kereszteződésénél. Az új közpark az Építő utca felőli részen lesz a tervek szerint, s ott kap helyet a temetői emlékhely is.A beruházó a több mint 24 ezer négyzetméteres telekből nagyjából 6500 négyzetmétert építene be. Ebből maga az áruház 5500-at foglal el, míg mellette több mint 350 férőhelyes parkolót létesítenének. Vizsgálatokra alapozva leírták azt is, hogy a kivitelezés, illetve az üzemelés okozta zajhatások nem lépik túl a zajvédelmi határértékeket.