Ipari park a város szélén: Az ELI mellé várja a befektetőket az egyetem

Fotó: Bobkó Anna

A lézerkutatás mint a délkelet-magyarországi gazdaságfejlesztés motorja címmel rendeztek konferenciát kedden a Szegedi Tudományegyetemen. – A fenntarthatóságra, a piaci igényekre figyelni kell, de a rövid távú megtérülés az ELI-től és az ipari parktól nem várható el – hangsúlyozta Szabó Gábor rektor, hozzátéve, gyors nyereséget az ingatlanfejlesztés hozna, de telekspekulációba nem megy bele az SZTE.A lézerközpont eredményeit hasznosító startup vállalkozásokat és azokat a már sikeres cégeket várják, melyeket a város inspiráló környezete vonz Szegedre. Ez utóbbiak közül az egyik első lehet az optikában és finommechanikában vezető Zeiss. Az EU ugyanis a fotonikában – a fénnyel foglalkozó tudományban – jól áll, és nagy a fejlődési potenciál is.

Herbert Schaden, a Zeiss kereskedelmi alelnöke elmondta: elektronmikroszkópok új generációjának kifejlesztésén dolgoznak. Az évtizedek óta létező technológia alkalmas például az idegsejtek közötti kapcsolatok feltérképezésére, a módszer alkalmazásának fő korlátja azonban a sebesség. A cég által kidolgozott megoldás, a MultiSem pásztázó elektronmikroszkóp felgyorsítja a folyamatot.Ezzel együtt a tudományos park fókuszában nálunk nem egy nagyvállalat lesz, mint Győrben az Audi vagy Miskolcon a Bosch, itt különböző profilú és eltérő méretű vállalatok is kapcsolódni tudnak a programhoz . – A Szeged–Hódmezővásárhely régiót érdemes együtt kezelni, ahogy ezt egy profi nyugati befektető meg is teszi – hangsúlyozta a rektor. A határ innenső oldalán legalább 300 ezer emberről beszélünk, de ehhez hozzávehető a túlsó oldal is, ahonnan még megoldható a napi munkába járás, ami már 700 ezer ember.A célterület a komoly üzleti lehetőséggel rendelkező, ugyanakkor innovatív vállalati szektor, és erre jó példák a gyógyszeripari cégek. És jó példa az Audi is, az ország egyik legnagyobb árbevételű cégével nemrégiben írt alá stratégiai megállapodást az SZTE. Mindez szépen illeszkedik a Kecskeméttel közös járműipari kompetencia-központ terveibe.A rektor a park négy építési beruházásából külön is kiemelte az inkubátorházat, itt lesz ugyanis az EU tudományos nagyberuházásaként létrejövő Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ. 160 pályázatból csupán 10 nyert, ebből kettő magyar és egyik a szegedi. És a hazai sajtó ezt a sikert nem igazán vette észre. – Akkoriban Magyarország képét a bő gatya, a karikás ostor és a CEU hármas uralta, és észrevétlen maradt ez a hír – mondta sajnálkozva Szabó Gábor.Az előadó hangsúlyozta, a város tervei is komolyak, bicikliút vezet majd a tudományos parkhoz, és a tömegközlekedést is fejlesztik. – Nem sokáig kell már az ELI-hez érkezőknek azt mondani, ne nézzenek balra, mert csak ezután épül, jövőre indulhat az érdemi munka, ami be is fejeződik 2019-re, amikorra a lézerközpont is üzemi fordulatra pörög.