Irányítástechnikában versenyeznek a diákok Szegeden

A szegedi egyetem csak hat éve kapcsolódott be, de már a 24. alkalommal rendezik meg az Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Versenyt. Házigazdaként idén az SZTE Műszaki Informatika Tanszéke fogadta a résztvevőket a szegedi Agórában. Martinek Tamás rektorhelyettes a megnyitón a gyakorlatorientált képzés hasznosságáról beszélt, és arról, milyen fontos a tehetséggondozás, és ez a rendezvény mindkét cél nagyon jól szolgálja.A versenyen ezúttal is a kiemelkedő képességű diákok kaptak lehetőséget a megmérettetésre, pozitív mellékhatásként pedig erősödnek a kapcsolatok az irányítástechnika, ezen belül a PLC programozás területén. Egyrészt az oktatók – felkészítő tanárok – és a hallgatók között, másrészt a szponzorként is megjelenő, gyakorló ipari és kereskedelmi szakemberekkel beszélgetve.Az idei versenyre az ország 14 intézményéből és a határon túlról is érkeztek hallgatói csapatok. A szervező SZTE mellett képviselteti magát – többek között – a Debreceni, a Miskolci és az Óbudai Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Szabadkai Műszaki Főiskola is. A versenyre 25 hallgatói csapat, összesen 68 diák érkezett, közel 30 kísérő oktatóval. A szebbik nem képviselőiből alig találtunk, kétszer is megszámoltuk őket, de csak ötig jutottunk. Tavaly indult egy tiszta lány csapat is – a második helyen végeztek.– Ez egy programozható vezérlőegység – mondja harmadszori nekifutásra az asztalon található szerkezetről Póta Hunor Dániel, Balázs Dávid és Kovács István. Nem mintha nem tudták volna azonnal a Debrecenben mechatronikai mérnöknek tanuló diákok, csak az első két nekifutást magyar szó hiányában még nem sikerült lefordítanunk úgy, hogy olvasóink is értsék. Ketten másodévesek, István korelnökként már a mesterképzésre jár. – Nem félünk, hogy nem találunk állást végzés után, az ilyen képesítés nagyon kelendő az autóiparban és a beszállítóknál – vélik magabiztosan a jövőről.A verseny első napjának délutánján a hallgatói csapatoknak egy tíz kérdésből álló elméleti feladatsort kellett kitölteniük egy óra alatt, majd ma és holnap gyakorlati próbatételeket kell megoldaniuk. Mindkét napon 5-5 órájuk van, hogy elkészítsék egy valós vagy szimulált technológia vezérlését.