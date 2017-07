Iratokat kell cserélni, közműveket értesíteni: ezernél is több cím változik Szegeden

– Többször szóltam a szomszéd háznak, hogy változtasson címet. Állandóan keverik a címeket a mentők, rendőrök, futárszolgálatok. Hiába – mondta Kuzmán Józsefné Irénke. Fotó: Kuklis István

– Még májusban be akartunk jelentkezni az albérletünkbe, hogy 2610 forintos kedvezményes parkolóbérletet válthassunk. Ám a kormányablakban ért a hidegzuhany, hogy nem érvényes a címünk, ahol eddig laktunk – panaszkodott egy olvasónk a Zászló utca 4.-ből. Akkor még nem sejtették, milyen hosszan tart majd a kálváriájuk. A kormányablakból ugyanis az önkormányzathoz küldték őket, hogy kérjenek igazolást a címükről.Ott megtudták, hogy a háztömbjük címét felülvizsgálták, megváltozik, és mert sok ilyen eset van, várniuk kell.Több mint két hónap várakozás után betelt az albérlőknél a pohár, és lapunkhoz fordultak. Ugyanis az ablakon dobálják ki a pénzt, amikor minden reggel és délután parkolójegyet váltanak havi sok ezerért. A másik lehetőség, hogy reggel 8-tól este 6-ig a munkahelyükön vannak, amíg a parkolóóra ketyegne.

– Nem tudtam a címváltozásról. És ne is a mi házunk 57 lakásáét módosítsák, mert mi negyven éve itt lakunk a 2 A, B és 4 A, B szám alatt. A közvetlenül a Zászló utcára néző tömb 2–4. számú tömb a címbitorló, ahol a gyógyászati segédeszközgyártó és más irodák működnek – mondta el sarkos véleményét az udvari ház szószólója, Kuzmán Józsefné Irénke. A szomszédban Kocsis Attila is tőlünk hallotta a hírt.Érdeklődtünk a polgármesteri hivatal igazgatási és építési irodáján. Erdődi Gabriella főtanácsostól megtudtuk, jelenleg ezernél is több címváltozással kapcsolatos ügyük van. Ennek az az oka, hogy 2015 januárjában rendelet írta elő, hogy felül kell vizsgálniuk a földhivatali adatbázist és az önkormányzat lakcímnyilvántartását. A határidő tavaly év végén lejárt, de a helyhatóságok nem végeztek a munkával.

Szegeden is folyik az egyeztetés. Azoknál az adatoknál, ahol eltérést látnak, egyeztetnek, és határozatban módosítják, majd rögzítik az új címet. Így járnak el az érintett Zászló utcai házaknál is. Változnak a címek. Panaszos albérlőink címe például 4B helyett 2D lesz. Erről a napokban a tulajdonosokat és a közös képviselőt is értesítik.A közös képviselőknek kell kiírniuk az új házszámokat, a lakóknak pedig le kell cserélniük a kormányablakban a lakcímkártyájukat és más okmányaikat, amin cím van. Ezzel köthetnek új szerződést a bankjukban és a közműveknél. Az iroda azzal indokolta a hosszadalmas címrögzítést, hogy emellett az újonnan épült házakkal és a megváltozott nevű utcák lakóival is foglalkozniuk kell.