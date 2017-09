Irma kicsiben: eső még nem lesz, erős szél annál inkább - és idefújja tegnapi híreinket is

.



1541 – Kálvin János három év száműzetés után visszatérhetett Genfbe és szabad kezet kapott, hogy új alapokon megszervezze az egyházat, melyet vallási irányzat a kálvinizmusként ismert.

1788 – New York City lesz az Amerikai Egyesült Államok fővárosa.

1931 – Matuska Szilveszter felrobbantja a Bécsbe tartó 10. számú gyorsvonat alatt a síneket a biatorbágyi vasúti hídnál, szeptember 13-án 0 óra 15 perckor.

1940 – Német bomba találja el a londoni Buckingham-palotát.

1961 – Az Elnöki Tanács ismét Kádár Jánost, az MSZMP KB főtitkárát nevezi ki miniszterelnökké. E tisztséget felmentéséig, 1965. június 25-éig tölti be (másodszor).

1969 – Először lép színpadra John Lennon és Yoko Ono, a Plastic Ono nevű együttessel, a Toronto Rock and Roll Revival rendezvényen.

1973 – Az NDK és az NSZK az ENSZ tagjai lesznek.

1995 – Lezuhan a Magyar Honvédség 14-es oldalszámú MiG–23-as vadászrepülőgépe: Mizsei Mihály és Katovics Balázs a helyszínen életüket vesztették.

1996 – Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjait a világörökség részének nyilvánítják.

2007 – A 4-es metró egyik alagútfúró szerkezete áttöri a Tétényi útnál – 14 méter mélyen – kialakítandó metróállomás betonfalát.

Szerdán kezdetben még keleten, északkeleten lehet kisebb eső, máshol már felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, majd délután országszerte száraz időre van kilátás, de időnként a Dunától keletre gomoly-, a Dunántúlon fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Az élénk nyugati-délnyugati szelet nyugaton és északnyugaton erős lökések kísérhetik. Hajnalban 5-13, délután 20-24 fokot mérhetünk. Nem várható fronthatás - ezt már az Időképtől tudjuk. Érzéseink felemásak.Akkor nem volt az, amikor megtudtuk, előzetes letartóztatásban marad az a 66 éves mindszenti férfi, akit szexuális zaklatással gyanúsít a rendőrség . Tovább nyomoznak a fiúkat diákmunkával kecsegtető férfi ellen. Egy 16 éves lánya eltűnése miatt is nyomoz a rendőrség, ebben az olvasók segítségét is kérik : hétfőn iskolába indult a 16 éves Dzsenifer, de oda nem érkezett meg.És a szegedi rendőrök őrizetbe vettek egy helybéli férfit , aki társával egy építési területről egyebek mellett szerszámokat tulajdonított el. A gyanúsítottak az ellopott vagyontárgyakat egy sándorfalvi orgazdának értékesítették.A nap híre mégis az volt, amit Farkas Szilvia mesélt nekünk: Afganisztánban szolgáló férje teljes körű meghatalmazást írt neki, amivel mindenhol, mindenben eljárhat. Kivéve a postán . Ugyanis nincs ráírva, hogy a "postán is"....Nem hisszük, hogy idefújta valami erősebb szél, de kikelt egy görögdinnye az Anna fürdő udvarán. A jelenleg egy kézilabdánál is nagyobb dinnye, amely mindenféle különösebb gondozás és termőföld látható jelenléte nélkül indult növekedésnek, köszöni, jól van. Szép! További jó egészséget kívánunk neki. Annyira azért nem szép, hogy néha még románozzák Csanádpalota futballcsapatát az ellenfél szurkolói , pedig már évek óta nincs itt határon túli játékos. Amikor átjártak, a csapatnak jól ment. Most épült tornacsarnok, műfüves pálya - csak legyen elég gyerek, legkésőbb jövőre.Korszerűsítik a jogi és a zeneművészeti kar épületét, valamint összesen tízmilliárd forint jut a fül-orr-gégészeti klinikára, amely új tömböt is kap. Elkezdődik az ELI lézeres központ melletti tudományos park építkezése is. Ezekről beszélt tegnap Szabó Gábor rektor és Fendler Judit kancellár összesen 2,1 milliárd forintot fordítanak pályázati forrásokból a Szegedi Tankerület iskoláinak felújítására , korszerűsítésére. Az összeg kétharmadát két iskola nyerte el, a maradék egyharmadon 14 intézmény osztozik.De ma nagyon készüljön, hiszen délután indul a